Agricultura 01-04-2021

Seremi difunde nuevas medidas para desplazamiento de agricultores en el Maule



Tras la publicación del último instructivo de desplazamiento emitido por las autoridades de gobierno en el marco del plan Paso a Paso, los agricultores no formalizados deberán portar un documento institucional que los acredite como tal si necesitan trasladarse dentro de las comunas declaradas en fase 1 y 2.

Así lo informó el Seremi de Agricultura, Luis Verdejo, quien recordó que los agricultores pueden obtenerlo en las oficinas de INDAP o en la Seremi de Agricultura.

“Seguimos trabajando de la mano con todos los agricultores para que puedan sacar adelante sus cultivos y sus faenas ganaderas, apícolas y forestales. Sin embargo, la situación sanitaria se ha puesto más delicada y por eso, es necesario restringir más la movilidad de la población. Una forma de hacerlo es asegurando que solo se desplacen quienes obligatoriamente tienen que hacerlo por sus funciones, y por eso estamos pidiendo este documento que acredita que la persona es agricultor o agricultora. Es importante que sepan que no importa si es cliente de INDAP o no, porque para estos últimos el certificado lo emitimos nosotros como Seremi”, indicó el Seremi Luis Verdejo.

En el caso de las personas que son usuarias de INDAP, pueden obtener su certificado directamente en sus oficinas de agencia de área o bien descargarlo de la página web de la institución.

Para los agricultores que no son usuarios de INDAP, deben solicitar el certificado firmado por el Seremi en la oficina regional. Sin embargo, para evitar que las personas tengan que desplazarse hasta Talca, se estableció una coordinación con Gobernaciones y municipios.

“A fines del año pasado establecimos una coordinación con Carabineros para que los agricultores pudieran ir a la comisaría más cercana a obtener este certificado. Ahora, en esta nueva situación sanitaria y para cumplir con el instructivo de la autoridad, el Jefe de la Defensa Nacional en la región, coronel Luis Ovando, emitió un documento en que instruye a Gobernaciones y municipios que colaboren con la Seremi en la coordinación de este trámite”, agregó Luis Verdejo.

OPERATORIA

El agricultor debe llenar un formato de declaración jurada simple que indica sus datos, los datos del predio y su actividad. Junto con una copia de su carnet, este documento sirve de respaldo para que la Secretaría emita el certificado respectivo.

“Gracias a la coordinación con las provincias y comunas, podremos hacer este trámite recibiendo y enviando los documentos escaneados por correo”, explicó el Seremi.