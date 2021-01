Nacional 31-01-2021

Seremi gestionó una residencia sanitaria en Quellón ante el aumento masivo de casos

La Seremi de Salud de la Región de Los Lagos gestionó una residencia sanitaria en la comuna de Quellón ante el explosivo aumento de contagios por Covid-19 al sur de la isla grande de Chiloé.

El recinto permitirá atender a 30 personas que no cuentan con las condiciones necesarias para cumplir el aislamiento en un domicilio particular.

De acuerdo con el último informe de la Atención Primaria, Quellón presenta 593 casos activos, una de las cifras más altas del país, con 30 personas hospitalizadas y 13 fallecidos.

El alcalde de Quellón, Cristián Ojeda (DC), explicó que esta implementación "tardó, porque no es fácil. Debe cumplir con una serie de normativas, condiciones y también con un equipo médico para la atención de cada una de las personas que estén acá, porque hay que hacer un seguimiento".

Además, advirtió que es probable que necesiten una segunda residencia sanitaria nueva producto de la gran cantidad de casos.

Con esta nueva implementación, la comuna de Chiloé cuenta actualmente con cuatro recintos para albergar a 111 personas.