Opinión 04-03-2022

Sergio Monje Solar -Ha partido un artista de genial maestría-



“En el otoño de nuestras vidas, hacemos un alto en el camino, para recordar la riqueza de tu espíritu…” (Paz Olea, en el homenaje al artista, Sergio Monje Solar, Municipalidad de Linares, 25 de mayo de 2012)

Estas líneas surgen desde la cercanía, que las líneas de la distinguida maestra Paz Olea, para recordar a D. Sergio profesor…“gran ser humano, compañero, pintor, actor, maestro estilista y poeta; uno de mis amigos más queridos; agradeciendo a Dios y a los presentes, por estos momentos, en los cuales les pido permiso -con mucho respeto- para dirigirme directamente al homenajeado”.

Las líneas que siguen, plenas de la emoción y sentimientos que ellas encierran, plasman lo que, en estos dos artistas, surgió en sus vidas: la mutua admiración, pero y sobre todo, la generosa amistad, de quienes compartieron momentos que la nebulosa del tiempo no ha sido capaz de esconder o borrar.

“Sergio, en el otoño de nuestras vidas, hacemos una vez más un alto en el camino, precisamente en mayo, el mes de tu cumpleaños y aniversario de la Fundación de esta Villa de Linares, que te vio nacer y crecer”.

“Nuestras familias fueron siempre amigas, los más viejos ya casi todos se han ido, pero nos unen tantas cosas, el olor de esta tierra campesina, la belleza del paisaje, la admiración por lo más simple pero perfecto, el orden y el desorden de nuestros queridos y recordados alumnos del Liceo de Hombres de Linares”.

La cotidiana relación con la lineal artista y el ruido de las antiguas locomotoras, nuestra Hermandad de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, cuando terminabas la Escuela de Pedagogía en Artes Plásticas, yo ingresaba. Cómo no recordar aquella hermosa Facultad que nos cobijó en el Parque Forestal, en donde conocimos tantos de nuestros maestros artistas, quienes nos dieron las herramientas para acrecentar las habilidades plásticas y también didácticas.

Tenemos la dicha y el orgullo de saber que nuestros ex alumnos tienen muy buenos recuerdos de lo entregado con afecto y sabiduría. Tú me heredaste las horas de plástica del Liceo de Hombres de esta ciudad, para irte a la Universidad de Talca, en donde ejerciste la docencia superior.

Luego, vinieron años tan difíciles para ti y para muchos amigos, pero la amistad verdadera siempre estuvo, no vale la pena recordar siquiera esa oscura noche de tantos años de Nuestra Patria. Es mejor esbozar una sonrisa y pensar que estamos en la casa de Pedro Olmos y Emma Jauch.

Olmos con su pipa y Emma ofreciéndonos exquisitos manjares, de su mano, junto a la señorial figura de Manuel Francisco Mesa Seco, Ramón Rivas, el humor de Reinaldo Sepúlveda y la presencia tan personal de Rolando Gallegos, Marta Rivas, Enrique Gómez, Paulina Espinoza, Mario Lértora, Ángela Gidi, Moisés Castillo, Armando Álvarez, Gonzalo Navarrete y Mariana, René Ariste, Jaime González Colville y tantos más, quienes reunidos por el arte compartíamos temas culturales y hacíamos a la vez brindis por la amistad del Grupo Ancoa , agrupación que tanto entregó a la vida cultural de Linares.

Compañero, pintor, actor, maestro estilista y poeta, sería muy largo enumerar las obras que hiciste, pero vale la pena recordar la riqueza de tu espíritu, que se vaciaba en líneas y colores en diversas temáticas; desde bodegones muy figurativos, hasta las composiciones surrealistas, con figuras zoomorfas, antropomorfas que se tejen en ritmos geometrizantes, impresionistas, puntillistas y expresionistas.

Sergio, muchos rostros de Linares quedaron plasmados en la tela, bajo tu genial maestría, no ha habido otro retratista como tú. Realmente, tu línea -con carácter- trazaba rasgos objetivos y subjetivos de los personajes, creo que esto ha de ser reconocido por todos los que te han conocido en tu faceta de artista. Dichosos los que quedaron con un retrato de tu mano.

Amigo, compadre, hermano de las artes, no quiero dejar de recordar otra faceta de tu vida entregada a la belleza, basta decir “Estilo 110”, para que acudan imágenes de tus Salones de Belleza, especialmente aquel rincón -en el altillo de tu hogar- en Independencia esquina San Martín, en donde recuerdo la imagen de Sra. Rosita, tu madre, y te veo como maestro de muchas que aprendieron la labor de “estilista peluquero”, bajo tu docencia.

Ha sido la vida de un artista, altos y bajos, ripio y arena, nubes y mar, aguas tranquilas y turbulentas; si no fuese así ¿Cómo conocer el humano existir?, ¿Cómo actuar?, ¿Cómo crear?, ¿Cómo encontrar y sentir la poesía?

Finalmente, amigo Sergio, tú posees el don creativo, sigue dibujando y pintando hasta que la salud lo permita. Es muy cierto que todo ha cambiado, pero sería terrible vivir sin cambios, solo rutina, tú tienes un gran espíritu y está para recordar, para agradecer, comprender, entregar, perdonar, para proyectar, más que nada crear y estar cada día junto al Gran Creador, nuestro Dios Todopoderoso, que es nuestro amparo, nuestro guía y consuelo, la única mano que nos sostiene frente a las adversidades.

Como tú puedes ver y sentir, aunque físicamente nos alejamos, permanecemos siempre juntos espiritualmente.

La luz del Universo, permanezca contigo en donde estés, ojalá tengas siempre el poder de aislarte del mundanal ruido, el silencio es un sabio maestro, para crear obras como el “Cristo” que posee la Municipalidad o cuadros como “Servandito” y tú “Autorretrato” que posee el museo.

¡Adelante, y ánimo! ¡Te quiero mucho, amigo!

(Bibliografía: Discurso homenaje, de Paz Olea, en el municipio de Linares, 25 de mayo 2012)





Manuel Quevedo Méndez