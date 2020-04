Opinión 21-04-2020

Sergio Onofre Jarpa ha partido





Poco antes de la medianoche del domingo, dejó de existir el destacado político y hombre público SERGIO ONOFRE JARPA REYES.

Don Sergio, como afectuosamente le llamaba la gente, tuvo una resonancia nacional en el acontecer de los difíciles años vividos entre 1970 y 1989.

Para Linares, es especialmente triste la partida de Jarpa, dada su calidad de ex Senador de la República por el Maule Sur.

Su calidad humana, su patriotismo y su entrega a la causa en la cual siempre creyó, le han valido el cariño, el reconocimiento y el recuerdo de millones de compatriotas que, junto a él, dieron una fuerte lucha por la libertad, creando, junto a Patricio Aylwin, el CODE (Confederación Democrática), a través del cual, el Partido Nacional, junto a la Democracia Cristiana, construyeron, la valla capaz de detener los intentos de la UP.

Don Sergio, fue fundador y Presidente del Partido Nacional, el que con los años pasó a ser el actual Partido Renovación Nacional.

En marzo de 1973, obtuvo un amplio triunfo al ser elegido como Senador por Santiago

El año 1978, fue llamado por el Gobierno Militar para asumir como Embajador en Argentina. En ese período y gracias a su aporte, habilidad e inteligencia, se logró evitar una guerra con el país hermano.

Más tarde, en 1982, asumió como Ministro del Interior y como gran impulsor del Acuerdo Nacional en 1983.

Quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo, dan fe de su gran calidad humana, de su valiente actitud para enfrentar a sus adversarios y de su honestidad a toda prueba.

Se le recuerda cuando en un programa de televisión, la noche del Plebiscito de 1988, fue el primero en reconocer el triunfo del NO.

Actitudes como esa, le valieron el respeto de sus adversarios y el afecto de sus correligionarios y amigos.

Sergio O. Jarpa vivió largos años en la Provincia de Linares, en la localidad de Certenejas, comuna de Villa Alegre, donde compartió con amigos, largas horas de conversación y amistad, mientras escuchaba a Javier Solís o a Antonio Aguilar, sus intérpretes preferidos. Jarpa era más que un agricultor, un hombre campechano y amante del campo y sus tradiciones.

Más tarde se radicó en la localidad de Botalcura, comuna de Pencahue, lugar donde pasó sus últimos días, alejado de la política, que había sido su pasión durante más de medio siglo.

Se fue el mismo día en que nos dejó su amigo Patricio Aylwin, un 19 de abril, aunque con 4 años de diferencia. Dos hombres públicos con los cuales el país tiene una gran deuda.





(Héctor Herrera)