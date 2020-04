Opinión 23-04-2020

Sergio Onofre Jarpa y su épico episodio en TVN



En la edición del pasado 21 de abril, don Carlos Montero recuerda la personalidad del fallecido y destacado hombre público don Sergio Onofre Jarpa, a quien tuve la oportunidad de conocer de cerca en Villa Alegre, como lo detallo en una amplia crónica a publicarse el próximo domingo en un diario de Talca.

Recuerda el señor Montero el episodio de un programa de televisión, en el cual don Sergio acuñó su legendaria frase de “perros grandes” y “quiltros”. Pero ello no ocurrió en el programa a “Esta Hora se Improvisa”, que era del Canal 13 ni tuvo como protagonista a Carlos Altamirano.

El incidente, de carácter épico para el momento, sucedió en un set de Televisión Nacional de Chile, pocos días después de las elecciones parlamentarias del 4 de marzo de 1973, donde el Partido Nacional alcanzó el 22.67% de los votos y el Socialista el 18.67%. En el programa estaban Orlando Millas, socialista y Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, Aníbal Palma, Radical y Secretario General de Gobierno, mientras que por la oposición asistían Sergio Díez y Sergio Onofre Jarpa, ambos electos senadores: Diez por el Distrito del Maule y Jarpa por Santiago. Era moderador un joven a quien, la verdad, el programa se le fue de las manos.

Millas, un hombre corpulento y hábil polemista, representó a Jarpa la baja en los votos, precisando que habían perdido sufragios del alessandrismo. Jarpa, por otro lado, le retrucó que muchos de los votos obtenidos por el gobierno de la Unidad Popular eran radicales, los cuales tenían, a su juicio carácter democrático.

Millas expresó que Jarpa no podía hablar de democracia y restó importancia a sus dichos. A su vez don Sergio le argumentó que no estaban en un país comunista y podía expresarse con libertad. Luego Millas aludió a la presunta responsabilidad de la oposición en algunos atentados que no detalló, pero dejando la sospecha en el aire. Jarpa, se molesta y responde con dureza. Millas dice, “esto es la derecha, señores. Es bueno que la conozcan”. Jarpa se pone de pie, “No mienta señor, Ud no tiene derecho”. El moderador toma tímidamente de una manga a don Sergio, pero éste manifiesta en voz alta a Millas: “No le pego por no ensuciarme las manos”. El aludido se alza de su sillón y tras un corto pero áspero dialogo, ambos se sientan.

En ese momento, Aníbal Palma interviene, intentando criticar la agresividad de Jarpa, pero éste lo corta de plano: “Esta es pelea de perros grandes, no de quiltros”. Sin embargo en la grabación de este programa, y conservada por TVN, el dialogo de Palma y Jarpa fue expurgado.

Ahora bien, cuando Jarpa fue Ministro del Interior, desde agosto de 1983 a febrero de 1985, familiares de Millas tuvieron acercamiento con algunos personeros del gobierno militar para solicitar autorización a fin que Millas, muy enfermo, retornara a Chile. Jarpa dio instrucciones en ese sentido, como lo hizo con otros exiliados. Pero Millas finalmente falleció en Róterdam en 1991, tras salir de Rusia, donde estuvo desde que abandonó Chile. En sus memorias, publicadas tiempo después de su muerte, deja un desilusionado reflejo del comunismo:

"Cada día en la Unión Soviética sufrí una amarga decepción" "estuvimos convencidos que allí se edificaba una especie de Paraíso Terrenal (...) si el socialismo se identificase con las obras de Stalin y Bréznev, si su sistema político fuese idóneamente el de las autocracias estatistas, si su economía debiera funcionar por los métodos del centralismo burocrático, no podrían las jóvenes generaciones actuales y futuras estar dispuestas a luchar generosamente por tales aberraciones".

Agreguemos a esto que Jarpa, siendo muy joven, a los 27 años, se opuso tenazmente a la dictación de la ley de defensa de la democracia que el Presidente González Videla promulgó en octubre de 1948 y que dejó en la clandestinidad al Partido Comunista. Incluso formó parte de un inofensivo complot (denominado como “el de las patitas de chancho”, ya que se fraguó en un restaurante de San Bernardo donde se cocinaba este plato) para derrocar a este mandatario y entre cuyos gestores estaba Carlos Ibáñez del Campo.





JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia