Crónica 19-06-2022

Sería la primera sesión fuera de Valparaíso Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados evalúa sesionar en la UCM

El diputado Hugo Rey, miembro de la comisión, se reunió con investigadores de la Universidad Católica del Maule, que expondrían sobre el impacto de plaguicidas en el ecosistema del Maule.

Abundante evidencia científica sobre las consecuencias negativas que genera el uso de plaguicidas en sectores rurales de la región, presentó un grupo de investigadores de la Universidad Católica del Maule (UCM) al diputado del distrito 17 Hugo Rey, miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Los científicos, encabezados por la vicerrectora de Investigación y Postgrado de la UCM, Dra. María Teresa Muñoz, exhibieron los resultados de diversos estudios en torno a los efectos tóxicos de estas sustancias, especialmente entre estudiantes de escuelas rurales y trabajadores agrícolas.

“Estamos muy agradecidos de la Universidad Católica del Maule por estos estudios, por estos aportes a la protección del Medio Ambiente, de los niños y de los trabajadores”, afirmó el parlamentario de RN, quien ha sostenido en el pasado que la región -al igual que otros puntos del país- constituye una zona de sacrificio. “Vamos a desarrollar prontamente una sesión especial de la Comisión de Medio Ambiente en la Región del Maule y agradezco que la universidad nos de los espacios para funcionar con esta actividad programada para el 22 de julio”, anunció.

Además de ser nocivos para las plagas, los pesticidas pueden causar severas alteraciones en el ecosistema. Su aplicación está regulada por el Decreto 158 del 2014 del Ministerio de Salud, que exige condiciones mínimas de seguridad sanitaria para las personas.

“Tenemos mucho trabajo por delante -añadió Rey-. Debemos sensibilizar a mucha gente para aportar soluciones concretas a lo que sucede en el mundo rural en la Región del Maule e incluso en las áreas urbanas que se encuentran expuestas a agroquímicos, que en varias partes del mundo están prohibidos”.

Efectos crónicos

La vicerrectora de Investigación y Postgrado UCM, quien se ha convertido en un referente científico internacional sobre el estudio de plaguicidas y sus consecuencias para la salud, se mostró preocupada por la exposición crónica a estas sustancias.

“Lo que nosotros estamos alertando es que la exposición a bajas dosis, a lo largo del tiempo, provoca consecuencias en la salud, que no solo se han encontrado en algunos estudios en nuestro país, sino que están muy documentadas a nivel internacional. La exposición crónica desde las etapas prenatales en los niños, puede provocar posteriormente algún tipo de alternación cognitiva y a más avanzada edad en el trabajo agrícola se ha observado la presencia de otras alteraciones asociadas a enfermedades respiratorias, problemas motores, problemas endocrinos, daño renal, genotoxicidad y cáncer”, dijo.

“Para nosotros es una muy buena noticia que la Comisión de Medio Ambiente haya escogido nuestra región y que se visibilice este problema ambiental. No pedimos que se eliminen los plaguicidas, sino que se prohíban los más peligrosos y se restrinja el acceso de la población común a todos los plaguicidas, porque no tiene la suficiente información y capacitación para utilizarlos”, agregó.