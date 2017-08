Nacional 20-08-2017

Serie animada de Punkrobot se abre al mercado internacional: "Creemos que el proyecto tiene el potencial"

Sin duda que las posibilidades en la industria de animación nacional se amplió luego de que el cortometraje "Historia de un oso" se quedara con un Oscar el año 2016. Por lo mismo, la misma productora de la ficción galardonada sigue aprovechando las instancias para promover el trabajo local en el mercado global. Así es como la nueva serie "Guitarra y Tambor" de la productora Punkrobot participará de la feria Mipcom (Marché International des Programmes de Comunication, en francés), que se realizará en Cannes el 14 y 15 de octubre de este año. El proyecto estrenará su piloto en la sección de programación infantil Mip Junior. Sobre esto, el productor de corto animado ganador de la Academia, Patricio "Pato" Escala —también presidente de la Asociación Chilena de profesionales y productoras de Animación, Animachi— habló con Emol, haciendo hincapié en que con la calidad de la realización aspiran a entrar de lleno en el mercado internacional. "Creemos que el proyecto tiene el potencial de convertirse en una serie, una licencia internacional y estamos trabajando para eso. Estamos grabando las voces en inglés. El piloto lo vamos a presentar en inglés y en base a eso vamos a ir trabajando de acuerdo a los intereses que se generen en ese primer mercado", contó el cineasta. "Guitarra y Tambor" se está trabajando "hace un buen tiempo", según señaló Escala, pero oficialmente comenzó su producción entre abril y mayo de este año. Los primeros 20 capítulos del programa animado —de cinco minutos cada uno— fueron financiados por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y esperan que los otros 20 episodios contemplados obtengan los recursos en MipCom o en el mercado de Kidscreen, que se realizará en febrero de 2018. "El objetivo es internacionalizar los contenidos audiovisuales nacionales. Ir a mostrar afuera un poco nuestra cultura. Estos mercados sirven para eso, es donde se reúnen los canales, compradores, Netflix, Amazon, Hulu. Es una súper buena instancia para ojalá cerrar acuerdos", enfatizó Escala, tomando en cuenta el plan estratégico que realiza el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Pero esta serie no es lo único que está en mente de los integrantes de Punkrobot Animation. El estudio acaba de terminar el corto "I Am a Little Red", el que cuenta con la voz de la nominada al Oscar Jessica Chastain ("La hora más oscura"). Así también trabajan en su primer largometraje basado en "Historia de un oso", y que será dirigido nuevamente por Gabriel Osorio. "Guitarra y Tambor" tiene confirmada la emisión de su primera temporada en Chile, a través de las pantallas de TVN.