Deporte 08-04-2017

Serie de Honor: Cinco equipos linarenses buscarán las semifinales por Copa de Campeones

- Los cuartos de final comienzan esta tarde

Podría ser histórico futbolísticamente hablando lo que ocurra este año en Copa de Campeones en la serie de honor. Es la primera vez que la provincia de Linares tiene 5 opciones de obtener el más anhelado trofeo regional a nivel de clubes del fútbol amateur.

Los equipos de Los Cristales de Longaví, Diablos Rojos, San Luis, Deportivo Linares y San Antonio Lamas, han llegado a esta instancia en donde a todos se les abrió el apetito de ser monarcas, existe una gran probabilidad que uno de estos elencos pueda estar en las finales.

LOS CINCO QUE BUSCAN LA CORONA

Entremos al área chica, para analizar a cada institución que ha llegado a esta instancia que seguramente sólo estaba en los sueños. Para agregar un dato: la semana anterior quedó eliminado el campeón vigente, por eso ahora más que nunca estamos cerca de que un cuadro de nuestra provincia se quede con el título y de paso, saque pasajes al nacional.

Partiremos con Diablos Rojos, que conformó un equipo para campeonar, tienen claro que si no consiguen el objetivo será un fracaso. En el último partido dejaron en el camino al complicado Deportivo San Clemente , donde la figura rutilante fue el portero de los “rojos” que tapó un tiro a quemarropa en el área chica. En la etapa de complemento llegaron los goles a través del rápido Eliecer Pérez y Ariel Fuentes quienes entregaron la alegría para la institución que dirige Mauricio Barros y que esta tarde desde las 19:00 horas en el estadio municipal de Longaví, enfrentaran al “once” de Los Cristales, el único elenco de la comuna vecina.

El Deportivo Linares, no tuvo para qué despeinarse al vencer en sus dos partidos por idéntico marcador 3 a 1 al único equipo que quedaba con vida de la Asociación de Fútbol de Talca, el cuadro de las Obras. Ahora se medirán nada menos que con el equipo que eliminó al actual campeón Arturo Prat de Hualañé. Nos referimos a Independiente Sanatorio, que pertenece a la Asociación de Sagrada Familia y que se cobró revancha de la final del año pasado. A todas luces no será fácil el rival del Deportivo, que comienza jugando en calidad de forastero esta jornada desde las 19:00 horas en el estadio municipal de esa localidad.

Unión San Luis, logró avanzar a esta instancia luego de haber ganado de local en el partido de ida, en tanto que en la vuelta igualó 3- 3 con Villa San Luis de Longaví. Esta noche los “verdes” linarenses serán forasteros ante el equipo de Rio Claro, Colo-Colo de Cumpeo, en el estadio de esa comuna desde las 20:00 horas.

Finalmente, los “naranjos” de San Antonio Lamas, serán los únicos linarenses que jugarán de local en su cancha, mañana desde las 17:00 horas ante el conjunto costero de Constitución F.C., luego de haber dejado en el camino a Orillas de Martínez, de la ciudad de las “tortas”.

La Copa de Campeones este año en la categoría de Honor está cada vez más cerca de la provincia de Linares. Ya es histórico tener a 5 representantes que sin duda buscarán desde este fin de semana escribir una nueva etapa para el fútbol amateur linarense.

FOTO: San Antonio Lamas.

2: Unión San Luis.

3: Deportivo Linares.

4: Diablos Rojos.