Policial 08-02-2020

SERNAC: 73% aumentan los reclamos en el mercado de la entretención en 2019_





El SERNAC realizó una radiografía de los reclamos del mercado de la entretención con el fin de transparentar los problemas, conocer el nivel de respuesta y promover mejores prácticas.

El análisis confirma un incremento en los reclamos de un 73,7%, pasando de 3.301 quejas en 2018 a 5.733 en el año 2019.

Las alzas se concentran en el mes de enero de 2019, relacionadas principalmente con fiestas de año nuevo suspendidas, canceladas o que no cumplieron lo publicitado. Entre ellas, la Fiesta Año Nuevo de la productora Yellow House en Movistar Arena llamada, "Un Año Más", donde el Servicio recibió en sólo 24 horas, 749 reclamos, acumulándose en los siguientes días un total 1.375 quejas por este evento.

En el mismo mes, decenas de consumidores interpusieron sus reclamos por el concierto de K-POP titulado SMTOWN organizado por la productora Noix por no cumplir con lo prometido.

Precisamente el estudio del SERNAC dio cuenta que el 56,8% de los reclamos se concentra en “Producción de eventos” como conciertos o espectáculos masivos, donde el principal motivo fue el incumplimiento con las condiciones contratadas o publicitadas (78%).

Por otra parte, las “Ticketeras” son lo segundo más reclamado con un 21,2%, donde un 98,9% de los consumidores se quejan de la no devolución del dinero por eventos no realizados.