Policial 15-07-2018

SERNAC: Cobros indebidos y cobranzas extrajudiciales abusivas son los reclamos más frecuentes contra cajas de compensación

Con el propósito de conocer el comportamiento de Cajas de Compensación respecto a productos y servicios financieros, el SERNAC realizó un estudio que incluyó los reclamos más habituales de los usuarios y las respuestas entregadas por estas instituciones.

Este análisis incluyó los reclamos recibidos por el SERNAC en contra de las Cajas de Compensación durante el segundo semestre del 2017 y las comparó con el mismo período del año 2016.

Durante el segundo semestre del año 2017, el SERNAC recibió 1.512 reclamos contra de las Cajas de Compensación, mientras que, en el mismo período del año anterior, se registraron 1.554 casos, es decir, se produjo una disminución de un 3%.

El segundo semestre de 2017, este tipo de proveedores concentraron el 5,1% del total de los reclamos del mercado financiero.

Del total de los reclamos durante el segundo semestre del 2017, un 52,2% fueron acogidos por las empresas; un 41,1% no fueron acogidos; y un 6,7% no fueron respondidos por las empresas.

Los principales motivos de reclamos en contra de las Cajas de Compensación durante el segundo semestre de 2017, fueron los problemas causados a los consumidores porque las empresas no reversan los cargos mal efectuados (18,7%); le siguieron las cobranzas extrajudiciales abusivas (17,5%); y luego cobros excesivos o duplicidad de cobros (15,4%).

Las Cajas de Compensación La Araucana y Gabriela Mistral fueron las que registraron el peor comportamiento, mientras que Los Héroes y Los Andes fueron las mejores.