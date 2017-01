Crónica 03-01-2017

SERNAC denuncia a empresas que no cumplen con el rotulado de sillas de autos para niños

El SERNAC interpuso 21 denuncias en contra de 13 tiendas comerciales a lo largo de todo Chile, tras detectar a través de visitas de Ministros de Fe, una serie de incumplimientos a la normativa específica y a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPC), al momento de vender sillas de autos para niños menores de 4 años.

Las denuncias del SERNAC se fundamentan en varios hallazgos relacionados con el rotulado, infringiendo con ello el Decreto N° 176 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, además de los que establece la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPC).

Entre los problemas más comunes detectados están:

-Producto no cuenta con el etiquetado que certifica su seguridad.

-Rotulado no informa el rango de peso del niño para el que fue diseñado.

-No establece recomendación de reemplazo de la silla, en caso de sufrir alguna colisión o impacto.

-No indicar año de fabricación ni el nombre del fabricante o marca registrada del producto.

el Director del SERANC aconsejó a los consumidores que al momento de comprar sillas de autos para niños menores de 4 años, además del precio, chequeen que la rotulación y las instrucciones de uso seguro estén en español.

Con estas acciones, el SERNAC pretende que la justicia le aplique a las empresas denunciadas el máximo de las multas, que podrían alcanzar hasta las 150 U.T.M. (cerca de $6 millones novecientos mil).

Las marcas que no cumplen con el reglamento fueron: Britax, Go Baby, Infanti, Kids Cool, BBPRO. En el caso de las regiones, se suman: Maxi-Cosi, Bebesit, Graco y Autostyle.