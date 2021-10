Policial 24-10-2021

SERNAC denuncia al ministerio público a 45 tiendas virtuales por eventual fraude



El SERNAC denunció al Ministerio Público a 45 tiendas de venta por internet tras recepcionar 33 alertas ciudadanas y más de 200 reclamos de parte de consumidores, quienes denuncian haber recibido productos incompletos o distintos a los comprados, y ni siquiera les dieron boleta tras la transacción.

Por ejemplo, algunos consumidores señalan que compraron una silla gamers, pero recibieron un cojín; otros denuncian que adquirieron una plancha a vapor y les enviaron colgadores. En otros casos, las personas indican que compraron una bicicleta, pero les despacharon una linterna. Lo común de todos estos casos es que las supuestas tiendas, luego de no cumplir, no se encuentran ubicables.

Los testimonios de los consumidores señalan que al no lograr dar con ningún contacto de la empresa que les venden los productos dirigen sus reclamos a la empresa de despacho de nombre Meditators Express o al portal de pagos Ebank, pero dichas entidades no asumen ninguna responsabilidad aludiendo que sólo realizan labores de despacho.

Considerando que se trataría de eventuales prácticas de estafa, el Servicio remitió estos antecedentes al Ministerio Público, para que, en el marco del convenio entre ambas instituciones, y dentro de sus facultades, investigue y determine si se existe el delito y persiga penalmente dichas conductas.