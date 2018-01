Crónica 04-01-2018

SERNAC denunció a 30 entidades financieras por no informar adecuadamente gestiones asociadas a cobranzas extrajudiciales

Entre los incumplimientos están no informar los horarios en que se realizan las cobranzas extrajudiciales ni el sistema de cálculo de gastos generados por este tipo de gestiones, entre otros hallazgos.



El SERNAC denunció a 30 entidades financieras que ofrecen acceso al crédito a consumidores, tras detectar a través de Ministros de Fe, una serie de incumplimientos a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPC), entre ellas, no informar correctamente acerca de las gestiones asociadas a las cobranzas extrajudiciales.



Tras el monitoreo, el SERNAC detectó que las entidades no informaban el sistema de cálculos utilizado para determinar los gastos de cobranza extrajudicial por atraso o mora o lo informaban de manera incorrecta. Hay que recordar que dicha información siempre debe estar disponible, y el cobro no debe superar los porcentajes indicados por la LPC.



A su vez, el Servicio denunció por no informar a los consumidores los horarios en que se llevan a efecto las gestiones de cobranza extrajudicial, información relevante considerando que existen restricciones horarias expresamente establecidas.



Además, el Servicio detectó omisión de información respecto de quienes realizan las cobranzas extrajudiciales, pues la normativa indica que las empresas deben identificar quienes realizarán dicha gestión, pudiendo realizarla directamente el proveedor o delegarla a terceros, como, por ejemplo, a empresas de cobranzas.



Asimismo, el Servicio detectó falta de información de tasas y comisiones asociadas a los productos crediticios de ciertos proveedores y la aplicación de honorarios por concepto de cobranza extrajudicial a sus clientes desde un plazo distinto al señalado por la LPC.



El Director Nacional del SERNAC, Ernesto Muñoz, explicó que el propósito de estas acciones judiciales es que la justicia aplique el máximo de las multas a las empresas, pero además ajusten los contenidos de los sitios web a los estándares que establece la Ley.



Las empresas denunciadas arriesgan, en promedio, multas de hasta 150 UTM, esto es, más de $7 millones. Se trata de 11 bancos: Banco Itau-Banco Corpbanca, Banco Condell, Banco Credichle, Banco Falabella, Banco Internacional, Banco Banefe, Banco Bci, Bci Nova, Banco Edwards, Banco Consorcio y Banco Santander; 8 tarjetas de crédito relacionadas al retail: Cencosud Administradora de Tarjetas S.A, Fiso S.A. (Socoepa), Sociedad de Créditos Comerciales S.A (Corona), Inversiones SCG S.A - Inversiones LP S.A. (La Polar), Servicios y Administración de Créditos Comerciales (Presto S.A), Promotora CMR Falabella S.A, Solventa Créditos Ltda (Cruz Verde) y Sociedad de Inversiones Tarjeta Family Card S.A. (Family Shop); 5 cajas de compensación: 18 De Septiembre, Los Andes, Los Héroes, Gabriela Mistral y La Araucana; y 6 Cooperativas de ahorro y crédito: Oriencoop, Coocretal, Capual, Coopeuch, Detacoop y Ahorrocoop.



Además, el SERNAC ofició a 32 proveedores, con el propósito de que ajusten sus páginas web respecto de los mecanismos utilizados al momento de realizar las gestiones de cobranza extrajudicial.



En caso de que un ciudadano tenga dudas, sienta que ha sido víctima de un abuso en materia de consumo o requiera informarse sobre sus derechos, lo puede hacer visitando el sitio web www.sernac.cl o llamando gratis al 800 700 100, de lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas y sábado de 09:00 a 19:00 horas.