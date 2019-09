Policial 07-09-2019

SERNAC detecta infracciones y malas prácticas en la contratación de seguros en el retail

El SERNAC detectó una serie de infracciones y conductas irregulares relacionadas con la venta de seguros en el retail, entre ellas, seguros no contratados por los consumidores, falta de información veraz y oportuna, e incentivos de venta que promueven malas prácticas.

Sólo durante el año 2018, el Servicio recibió alrededor de 3.357 reclamos por cobros de seguros no contratados, de los cuales un 87% (2.916 casos) se concentraron en el retail financiero. Por su parte, entre enero y mayo de este año 2019, ha recepcionado 1.312 casos, de los cuales un 86% fueron en contra de empresas del retail.

Tras los hallazgos, el organismo comenzó abriendo Procedimientos Voluntarios Colectivos con ABC/DIN, Hites, La Polar y sus respectivas corredoras de seguros, con el fin de que ajusten sus procedimientos de ventas de seguros a la normativa vigente, además de restituir el dinero cobrado indebidamente y compensar a los consumidores afectados. No se descarta iniciar este procedimiento con otras empresas si se comprueba que se trata de prácticas generalizadas.

La normativa sectorial, en este caso, el Código de Comercio, establece que las empresas aseguradoras deben informar por escrito y previo a la firma del contrato, el tipo de seguro que se está ofreciendo, los riesgos cubiertos y las respectivas exclusiones, el monto a recibir del consumidor en caso de hacerse efectivo el seguro, el deducible, el período de duración del contrato, contemplando también un deber de asesoría al asegurado, entre otros aspectos relevantes.