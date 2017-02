Social 18-02-2017

SERNAC detectó diferencias de 240% en el precio de algunas prendas escolares

Es el caso de un pantalón gris simple, talla 12, para niños, cuyo precio mínimo fue de $4.990 para la marca Boulevard en Supermercado Lider, mientras que el valor máximo llegó a $16.990 para la marca Polemic en tiendas La Polar.

En el caso de los zapatos de niñas y tomando en cuenta misma composición pero diferente marca, estudió detectó diferencias de hasta un 100% o el equivalente a $15 mil.

Al analizar los valores de los listados de útiles escolares, estudio concluyó que no existen diferencias significativas entre supermercados y librerías.

En el Barrio Meiggs, el sondeo determinó que existen diferencias entre sus locales que, en el caso de una lista de útiles escolares, alcanza un 17% o un ahorro de más de $5 mil para el consumidor.

Es importante recalcar que el Ministerio de Educación establece que los colegios no pueden exigir marcas en la lista de útiles. En caso de cualquier incumplimiento, los padres y apoderados pueden reclamar ante la Superintendencia de Educación, a través de su sitio web www.supereduc.cl.



Con el propósito de ayudar a los padres y apoderados en la compra de los uniformes y útiles escolares, el SERNAC realizó estudio de precios de este tipo de productos en diferentes locales comerciales de la Región Metropolitana. Además, realizó un monitoreo de los mensajes publicitarios utilizados por las empresas para verificar si se ajustan a los estándares establecidos por la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPC).



El Director Regional Metropolitano del SERANC, Juan Carlos Luengo, explicó que este estudio detectó –como en otros años– importantes diferencias de precios tanto en útiles como en uniformes escolares. Por ello hizo un llamado a “cotizar antes de comprar”. Además hizo un llamado a adquirir los productos en el comercio establecido pues, de esta manera, podrá exigir sus derechos y no arriesgar a sus hijas e hijos con productos inseguros.



“Guarde su boleta para ejercer su derecho a garantía legal por si el producto sale malo. Si es así, recuerde que puede cambiarlo, repararlo o recuperar lo pagado al menos dentro de los 3 primeros meses desde la compra”, finalizó Luengo.



UNIFORMES

El sondeo de precios de uniformes escolares se realizó con precios vigentes entre los días 16 y 19 de enero, e incluyó grandes multitiendas de presencia nacional, tiendas especializadas y las principales cadenas de supermercados.



El análisis incluyó prendas estándares para niñas y niños de distintas tallas.



Uniforme de niña:

Se consideró un uniforme compuesto por: jumper azul, pantalón azul, delantal celeste cuadrillé, blusa blanca (pack de 2 unidades), polar azul con cierre, capucha y bolsillos y zapatos negros tipo “Mafalda” con hebilla.



Uniforme de niño:

El uniforme incluyó las siguientes prendas: camisa blanca (pack de 2 unidades), pantalón gris simple y presillas, sweater azul escote en V, cotona beige y zapatos negros con cordón.



PRINCIPALES CONCLUSIONES:

Mayores diferencias entre tipo de establecimientos para uniformes escolares de similar composición textil, pero sin considerar la marca

En el caso de las niñas, la mayor diferencia en el uniforme completo se detectó en las tallas L (equivalente a la talla 42) y XL (equivalente a la talla 44/46), donde resultan un 37,1% o el equivalente a $10.000 más baratas al comprar en supermercados ($26.950), que en una tienda especializada o multitienda ($36.950).



En el caso del uniforme de niño, para la talla L (equivalente a la talla 42), resulta un 20,5% o el equivalente a $4.500 más baratos al optar por supermercados ($21.960), que por una tienda especializada ($26.460).



Diferencias entre marcas propias y universales, para productos de igual composición

Para el caso de que un apoderado no necesite comprar todo el uniforme y sólo desee adquirir algunos productos, también se encontraron importantes diferencias al comparar entre productos de marcas propias o exclusivas y marcas universales, de igual composición textil.



En el caso del uniforme de las niñas, la mayor diferencia alcanzó a un 217% o el equivalente a $13.000 en el pantalón azul, tallas 10 y 12, de 65% poliéster, 32% viscosa y 3% elastano, cuyo precio mínimo fue de $5.990 en el caso de la marca exclusiva Hemis School de tiendas Paris, versus $18.990 de la marca Polemic en tiendas La Polar.



En el uniforme de niños, la mayor diferencia llegó a 240,5% o el equivalente a $12.000, en el producto pantalón gris simple con presillas talla 12, de 65% poliéster y 35% viscosa, cuyo valor más económico fue de $4.990 en la marca exclusiva Boulevard de supermercado Líder, versus $16.990 de la marca Polemic en tiendas La Polar.



Diferencias entre zapatos de similar composición y diferentes marcas

Para el caso de los calzados de niña, se seleccionó el zapato de niña, color negro, tipo Mafalda y con hebilla, el cual se comparó a partir de los siguientes criterios, independiente de la marca: capellada: 100% natural; forro: sobre 80% sintético; planta: 100% sintético.



En el caso de las multitiendas, y para los números del 30 al 33, se detectó una diferencia de 100,1% o el equivalente a $15.000, cuyo precio más económico fue de $14.990 de la marca Crescendo, en La Polar; mientras que el valor máximo fue de $29.990 para la marca Colloky, en tiendas Paris.



En el caso de los calzados para niños, se seleccionó el zapato color negro, con cordón, el cual se comparó a partir de los siguientes criterios, independiente de la marca: capellada: 100% natural; forro: sobre 90% sintético; planta: 100% sintético.



En el caso de las multitiendas, para los números 35 al 38, se registró la mayor diferencia que llegó a un 30,8% o el equivalente a $4.000, cuyo precio mínimo fue de $12.990 de la marca Youngster, en tiendas Corona; mientras que el más caro llegó a $16.990, para la marca Montaña en tiendas Hites.



ÚTILES ESCOLARES

En el caso de los útiles escolares, el sondeo de precios se realizó con precios disponibles entre los días 19 y 20 de enero, e incluyó 15 establecimientos comerciales, entre ellos, 12 supermercados y 3 librerías.



Además, y paralelamente, se compraron útiles en 4 tiendas especializadas del sector de Meiggs.



Este sondeo incluyó precios de productos que comprenden principalmente las listas de útiles de los colegios del país y que son de mayor demanda por los apoderados, como los cuadernos, lápices y pinturas, manualidades, instrumentos de apoyo, pegamentos, entre otros.



PRINCIPALES CONCLUSIONES:

Diferencias entre supermercados y librerías:

A modo de primera conclusión general, no se aprecian grandes diferencias de precios entre los supermercados.



Por ejemplo, si se analiza una lista de 16 productos idénticos y que son comúnmente demandados por los colegios, resultó levemente más económico Supermercado Líder ($15.640), mientras que Supermercado Tottus resultó el más costoso ($16.340). Es decir, una diferencia de un 4,5% o el equivalente a $700 entre ambos establecimientos.



La mayor diferencia encontrada en supermercados fue en el producto blíster de lápiz pasta, punta media, 1 azul, 1 negro, 1 rojo, 1 verde y de marca Bic, el cual se encontró a un precio mínimo de $990 en los supermercados Líder, y a un máximo de $1.390 en los supermercados Tottus. Esto es, un 40,4% o el equivalente a $400 entre ambos establecimientos.



Si se consideran, supermercados y librerías, tampoco se detectaron grandes diferencias en la lista de productos, la cual llegó a un 3,1% o $661.



Diferencias entre productos

Al considerar el mismo tipo y marca para un producto escolar, el SERNAC detectó algunas diferencias de precios.



Es el caso del set de geometría de 4 piezas (2 escuadras, 1 transportador de 180° y 1 regla de 30cm), marca Proarte, cuyo precio mínimo alcanzó a $790, en Librería Luces del sector oriente; y un máximo de $1.290, en supermercado Líder de los sectores sur y poniente, lo que representa una diferencia de 63,3% o el equivalente a $500.



Otra diferencia importante se detectó en el sacapuntas metálico simple, marca Maped, cuyo precio mínimo fue de $430 en Librería Luces del sector oriente, hasta un máximo de $690 encontrado en supermercado Líder del sector poniente, esto es, un 60,5% o $260 entre el precio más económico y el más caro.



Diferencias entre precios de marca propia y universal

Al realizar el ejercicio de comparar productos de marcas propia o exclusiva de algunos establecimientos respecto de las marcas universales que ofertan, se encontraron algunas diferencias. Sin embargo, no se puede establecer que las marcas propias fueran más económicas que sus pares regulares.



Uno de los productos donde se encontró la mayor diferencia fue en el caso del blíster de lápiz pasta punta media, 1 azul, 1 negro, 1 rojo y 1 verde, cuya diferencia alcanzó el 200,9% o el equivalente a $661. El valor mínimo llegó a $329 en supermercado Jumbo del sector sur para la marca exclusiva Club Maxx; mientras que el máximo alcanzó a $990 para la marca Bic en Supermercado Líder.



No obstante, en el caso de papel lustre, colores surtidos, de 20 hojas, medidas 26,5x37,5 cm, registró una diferencia de un 101,1% o el equivalente a un $900 en favor del producto universal, cuyos precios mínimos fueron de $890 para las marcas Artel en Líder y Proarte en Tottus, mientras que la marca propia Melien de Lápiz López alcanzó a $1.790.



Barrio Meiggs

En el caso del Barrio Meiggs, el SERNAC realizó un ejercicio de compra de un listado de productos entre cuatro locales: Dimeiggs, Librería Pinocho, Comercial Latina y Comercial América.



Al comparar los totales entre precios mínimos y máximos, la diferencia alcanzó a $5.166 o el equivalente a 17,4% al adquirir los productos más económicos y los más caros de la lista.



Al comparar por productos iguales, la mayor diferencia se detectó en la cartulina bolsón de 18 hojas, 14 colores, modelo Imagia, marca Torre y de 26,5x37,5 cm, cuyo precio mínimo fue de $919 en comercial Dimeiggs, y un máximo de $1.690 en Librería Pinocho. Es decir, un 83,9% o el equivalente a $771 entre el valor más económico y el más caro.



Otra diferencia se detectó en el caso de los lápices de color hexagonales, de 12 colores, marca Torre, cuyo menor precio fue de $898 en Comercial Latina, mientras que el máximo llegó a $1.530 en Comercial América. Esto es, un 70,4% o $632 entre ambos locales.



REPORTE DE PUBLICIDAD

Con el propósito de conocer el comportamiento de las empresas en relación con la publicidad emitida en los diversos medios de comunicación respecto de productos escolares, el SERNAC realizó un estudio que incluyó un total de 23 piezas difundidas a través de medios de prensa escrita de circulación nacional y televisión abierta, entre el 3 de enero y el 7 de febrero del presente año.



Tras el análisis respectivo, el SERNAC detectó que 3 piezas publicitarias no cumplían con las exigencias establecidas en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPC).



El primer caso corresponde a un spot televisivo de la empresa Jumbo, cuya información escrita resulta ilegible debido al corto tiempo de exposición.



Por otro lado, en 2 piezas difundidas en distintos medios de prensa escrita, el Servicio detectó falta de información: se trata de un soporte publicitario emitido por la empresa La Tercera, la cual no informa los costos asociados a la tarjeta de crédito cuando su suscripción se paga a través de este medio de pago; y de Tiendas Paris, la cual incluye la frase “…o hasta agotar stock informado”, pero en ningún espacio se informa el stock de los productos que publicita.



Asimismo, el análisis detectó que en 2 piezas existen afirmaciones susceptibles de ser comprobadas, lo que los anunciantes deben estar en condiciones de probar. Se trata de Easton Oulet Mall, el cual acuña la frase “La librería más grande de Chile”; y de la tienda Ilko, que señala que sus productos son “100% biodegradables”.



Acciones del SERNAC

Ante estos hallazgos, el SERNAC ofició a las 5 empresas, para que ajusten sus piezas publicitarias a los estándares que establece la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, en el caso de las tres primeras empresas; y a la comprobación de sus frases publicitarias, en el caso de los dos últimos proveedores.



En caso de no encontrar una respuesta favorable de las empresas, el SERNAC no descarta iniciar acciones legales en su contra.