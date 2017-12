Crónica 24-12-2017

SERNAC entrega recomendaciones al comprar guirnaldas navideñas y denuncias por incumplimientos

Con el propósito de evaluar si las guirnaldas luminosas de lámparas de led que se comercializan en el mercado cumplen con los requisitos de seguridad establecidos por la normativa, el SERNAC realizó un estudio que incluyó 20 marcas y modelos disponibles en diferentes locales comerciales.

El análisis incluyó ensayos físicos y mecánicos en laboratorio, además de verificación del rotulado o requisitos de marcado.

Tras el análisis, el SERNAC detectó una serie de incumplimientos a la normativa sectorial para este tipo de productos y a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPC):

-El estudio detectó que en 6 productos, pese a ser certificados y con Sello SEC, no contaban información en el rotulado que es exigida por la normativa. Por ejemplo: no cuenta con marca de origen del fabricante; falta de advertencias técnicas; no indica si es sólo para uso en interior o exterior; estabilidad y legibilidad del marcado (que no se borre), etc.

-Además, detectó otras 6 marcas de guirnaldas luminosas de lámparas de LED se comercializaban sin certificación y sin sello SEC, lo que supone un riesgo para los bienes e integridad física de los consumidores.