Policial 11-07-2020

SERNAC fiscalizará malas prácticas en servicios que asesoran a deudores



El SERNAC inició una fiscalización a ciertos servicios que prestan asesoría jurídica a los consumidores que están morosos, con el objetivo de corroborar una serie de malas prácticas que se han identificado a través de los reclamos del Servicio y análisis aportados por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR).

Entre los problemas más frecuentes están: falta de información, cobros indebidos y mala calidad en los servicios prestados.

Por ejemplo, que, como estrategia para captar a los clientes, envían cartas simulando ser demandas o informándole al consumidor que ha sido denunciado ante la justicia por deudas impagas para luego ofrecer los servicios de asesoría.

A ellos, se suma la falta de información al contratar, pues no se les explica en qué consistirán las gestiones que están pagando o, en algunos casos, derechamente no las realizan.

Asimismo, se han visto casos en que los consumidores señalan que este tipo de empresas cobran valores altos por trámites sencillos, piden reembolsos por costas judiciales infladas y cuotas mensuales que muchas veces no corresponden a lo que realmente debiese costar el proceso judicial. En otras ocasiones cobran por el procedimiento de renegociación, que es gratuito a través de la SUPERIR.