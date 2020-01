Nacional 12-01-2020

Sernac gestiona con cadenas de farmacias apurar compensación a consumidores

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició gestiones con las cadenas de farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand para compensar a los consumidores afectados por la colusión de 206 medicamentos.

Sernac pidió a las cadenas entregar "una propuesta oportuna, en condiciones más favorables y que establezca mecanismos para que los montos se entreguen de manera expedita" a los consumidores.

En diciembre pasado, el 10° Juzgado Civil de Santiago condenó a las tres farmacias a pagar cerca de 2.000 millones de pesos como compensación por haberse coludido entre 2007 y 2008, hecho por el que incluso ya habían sido condenadas en 2012 por el Tribunal de Libre Competencia.

Tras el fallo de primera instancia, el Gobierno pidió a las cadenas no impugnarlo en la Corte de Apelaciones y agilizar así un rápido pago a los consumidores que se vieron afectados por esta colusión.

Sernac detalló este viernes que, junto a las asociaciones de consumidores involucradas, presentaron un escrito al tribunal para suspender el juicio durante 90 días para buscar que las cadenas entreguen una propuesta que mejore lo exigido por el tribunal y además se establezcan mecanismos expeditos y eficientes para su pago a los consumidores.

"Los consumidores no pueden esperar el resultado de un juicio que puede tardar años. Es el momento de que las farmacias entreguen una propuesta adecuada y oportuna, y que faciliten el pago con mecanismos lo más automatizadas posible", indicó el director del Sernac, Lucas del Villar.

La sentencia estableció dos grupos de consumidores beneficiados: Aquellas personas que compraron medicamentos con sobreprecio y quienes no pudieron hacerlo debido al alza de estos productos.

Del Villar remarcó que "más allá de lo relevante e histórico que sea este fallo para nuestro sistema económico y legal, para los consumidores lo que importa es que las farmacias demuestren su compromiso en recuperar la confianza, entregando una mejor propuesta compensatoria y antes de cumplirse todas las instancias del juicio".

Sernac explicó que si las farmacias no responden a lo solicitado por Sernac, el proceso judicial seguirá hasta el final. Eso sí, de aprobarse una propuesta de las cadenas, ésta deberá ser aprobada por el tribunal.