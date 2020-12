Policial 11-12-2020

SERNAC habilitó formulario para que consumidores aporten datos a los juicios colectivos contra Falabella y Paris



El SERNAC habilitó en su sitio web un formulario que permitirá a los consumidores afectados por problemas en las compras online de las tiendas Falabella y Paris, entregar mayores detalles de los problemas que los afectaron. Estos antecedentes buscan favorecer el resultado de las demandas colectivas interpuestas recientemente contra estas empresas.

En el formulario disponible en www.sernac.cl, los consumidores podrán informar y adjuntar documentos que permitan acreditar el daño y los problemas que tuvieron con sus compras, y que dieron origen a las acciones judiciales. Principalmente demora o no entrega de los productos y no devolución de lo pagado ante la anulación de la venta.

Recordemos que estas empresas enfrentan una demanda colectiva luego de que no presentaran una propuesta de compensación por los múltiples problemas sufridos por los consumidores en las compras online.

El Servicio registra más de 85 mil reclamos, contra estas dos empresas (sólo Falabella tiene más de 66 mil).

Por motivos de seguridad, para contestar al formulario se requiere iniciar sesión en Google con una cuenta Gmail.