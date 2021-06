Policial 22-06-2021

SERNAC lanza “Muro de Alertas Ciudadanas”



El SERNAC lanzó el "Muro de Alertas Ciudadanas", con el objetivo de que los consumidores puedan compartir sus experiencias con las empresas, advertir a otros y tener acceso a información que les permita tomar mejores decisiones.

Se trata de una herramienta disponible en el sitio web institucional, donde los consumidores podrán revisar cifras relacionadas con las alertas ciudadanas, las empresas o mercados involucrados, así como las acciones relacionadas. Por ejemplo, una nueva modalidad de fraude, una empresa que desinforma del derecho a garantía, una publicidad u oferta engañosa, un producto que no cumple las exigencias de calidad, entre otros.

Durante el año 2020, el SERNAC recibió 7.905 alertas ciudadanas, un incremento del 237%, esto es más del triple que las recibidas durante el año anterior, cuando sumaron 2.346 casos. Es importante señalar además que un 37% de las alertas del 2020 (2.932 casos) tienen relación con diversos problemas relacionados con la emergencia sanitaria.

Respecto a la disposición a reclamar independiente del resultado, un 44% señaló estar dispuesto a reclamar, aunque no se resuelva su caso si esto sirve para advertir a otros y que el SERNAC realice estudios, fiscalice, realice acciones judiciales o procedimientos colectivos. Un 48% dice estar dispuesto a reclamar si se muestra a las empresas que no cumplen y si se muestra los reclamos a otros.

Para acceder al "Muro de Alertas Ciudadanas", debes ingresar a www.sernac.cl/alertaciudadana