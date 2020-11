Policial 06-11-2020

Sernac llama a realizar compras por internet de forma segura con "No hagas click"



La Subsecretaría del Interior y el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) desarrollan en conjunto la campaña "No hagas click", con el objetivo de orientar y educar a las personas sobre cómo realizar compras seguras a través de internet.

"Como Gobierno estamos comprometidos con la seguridad de las personas y eso involucra también la seguridad en el ciberespacio. Durante los últimos meses han aumentado las estafas electrónicas en el contexto de la actual pandemia y dado el aumento de las transacciones online, lo que genera una mayor exposición a amenazas que no son habituales. Impulsar esta campaña es fundamental para dar a conocer los riesgos que existen hoy al realizar compras por internet y para que las personas pueden identificar esos posibles fraudes y no ser víctimas de estafas", explicó el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.

Bajo el lema "No hagas click", la campaña entrega recomendaciones sobre los cuidados que se debe tener al realizar una compra y qué hacer en caso de ser víctima. Además, mediante ejemplos concretos es posible orientar a los ciudadanos en qué se deben fijar a la hora de recibir un correo para identificarlo como falso.

Desde que entró en vigencia la reforma la Ley del Consumidor, en marzo del año 2019, el SERNAC cuenta con una nueva herramienta donde los consumidores pueden alertar respecto de eventuales conductas de empresas o mercados que afectan los derechos de todos los consumidores.

Durante este año 2020, el SERNAC ha recibido 327 alertas ciudadanas por eventual conducta fraudulenta, lo que equivale a un 5,6% del total de alertas.