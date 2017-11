Policial 07-11-2017

SERNAC monitorea comportamiento de empresas durante primeras horas del cybermonday

Durante la primera media hora del “CyberMonday”, el SERNAC detectó algunos inconvenientes en los sitios web de algunas de las 175 marcas que participan en este evento comercial, pero en la medida que iba avanzando el tiempo los problemas se fueron solucionando.

Entre las dificultades iniciales detectadas, 8 marcas presentaron problemas de funcionamiento, esto es, páginas no disponibles, enviaban a las salas de espera o estaban muy lentas. Se trata de las empresas Acer, Bold, Carter’s, K1, Paris, Tienda Lego, Transcender y Eva Spa Urbana. No obstante, al final de la primera hora, sólo tres seguían con dificultades, mientras que a las 04:00 A.M. sólo un sitio permanecía caído (Carter’s).

Asimismo, a las 03:00 horas, el SERNAC detectó que 8 marcas no informaban su participación en el evento CyberMonday. Se trata de Baby Deals, British Airways, Iberia, Letsbonus, Mall Connection, Melón, PV Dental y Trascenda.

Respecto de los reclamos, hasta las 08:00 horas, el Servicio había recibido 31 quejas de parte de los consumidores. La mayoría de las personas indicaban que los precios incluidos en las ofertas por el CyberMonday eran idénticos a los informados antes del evento; otros indicaban dificultades para realizar la transacción; también que no se respetan los precios informados al momento de realizar el pago; y producto sin stock; entre otros.