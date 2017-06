Crónica 20-06-2017

SERNAC oficia a ENEL, CGE y proveedores eléctricos regionales por cortes de luz registrados en diversas regiones del país

• El Servicio está solicitando que las empresas le informen, entre otros aspectos, los motivos que provocaron los cortes, la cantidad de afectados y las medidas adoptadas para mitigar los efectos en la población.



Tras los prolongados cortes de luz que están afectando a diversas comunas del país, el SERNAC informó que está oficiando a las empresas proveedoras de servicios eléctricos de las regiones afectadas, con el objetivo que informen, en un plazo de 10 días, las causas y motivos que provocaron los cortes de suministro registrados desde el viernes 16 de junio, en 10 regiones del país.

Además de los motivos, se requirió a las empresas que indiquen el alcance territorial y la duración de la suspensión, la cantidad de usuarios afectados y los reclamos recibidos, entre otros aspectos.

Asimismo, el Servicio solicitó que, en caso que corresponda, las compañías eléctricas deben informar los medios o mecanismos para compensar y/o indemnizar a los consumidores.

El Director Nacional del SERNAC, Ernesto Muñoz, informó que desde el viernes en la tarde hasta ayer, el Servicio ha recibido 201 reclamos por los cortes de luz y más de 580 menciones en twitter por este tema, de los que el 61% corresponden al día domingo. La autoridad señaló que “los consumidores tienen derecho a recibir un servicio de calidad y a que no se interrumpa la entrega de suministro injustificadamente. Toda empresa debe actuar con estándares de profesionalidad, y por tanto, debe responder si se causan daños o inconvenientes a los consumidores”.

El Director explico que la normativa establece mecanismos de compensaciones automáticas en caso de cortes prolongados, las que corresponden al doble del valor de la energía que no se les entregó. Además señaló que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles es quien fiscaliza y puede imponer multas y enfatizó que “independiente de las eventuales sanciones que determine la autoridad sectorial, las empresas deben compensar el daño cuando cometen un error y tomar todas las medidas para que no vuelva a ocurrir”.

Todo consumidor que tenga un daño mayor, como quema de aparatos eléctricos u algún otro, puede reclamar, primero en la empresa, y de no obtener respuesta, acudir al SERNAC para que realice una mediación que busque solución antes de llegar a tribunales. En caso de que su problema no sea resuelto, podrá exigir las indemnizaciones correspondientes en la Justicia amparado en la Ley del Consumidor.