Policial 07-07-2021

SERNAC ofició a CGE por corte de luz que afectó a la región del Maule



El SERNAC ofició a la empresa CGE tras diversas interrupciones del suministro eléctrico que afectaron a varias comunas de la región durante los últimos días.

El objetivo de esta gestión es conocer los motivos que provocaron la suspensión del suministro y determinar la cantidad de comunas y consumidores que fueron afectados.

Además, se le consultó a la compañía si tiene información respecto de personas que hayan sufrido daños en sus aparatos eléctricos debido a las variaciones de voltaje. También se le requirió explicar las medidas que tomarán para evitar que este tipo de situaciones ocurran nuevamente y los procesos compensatorios a los afectados.

En paralelo a esta gestión, la Dirección Regional del SERNAC está en coordinación con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), para recabar más antecedentes que permitan conocer las razones técnicas de la interrupción del servicio y qué responsabilidad tuvo la empresa.

El Director Regional del SERNAC del Maule, Daniel Smith, explicó que “en materia de electricidad los consumidores tienen derecho a recibir el servicio por el que pagaron, sin interrupciones, y a ser compensados por el tiempo que no tuvieron el servicio cuando no es así. Una vez que obtengan los antecedentes del oficio, se evaluará las acciones que correspondan”.

Por otro lado, la nueva Ley del Consumidor, normativa que entró en vigencia en marzo del año 2019, establece compensaciones base para los consumidores equivalentes a diez veces el valor promedio diario de lo facturado en el estado de cuenta anterior al de la respectiva suspensión, paralización o no prestación del servicio.