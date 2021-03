Nacional 10-03-2021

Sernac presenta demanda colectiva en contra de empresa por prácticas ilegales en cobranzas extrajudiciales



El Servicio Nacional del Consumidor presentó una demanda colectiva en contra de la empresa de servicios financieros Forum, tras detectar, a través de una investigación, una serie de prácticas ilegales al realizar cobranzas extrajudiciales a consumidores en mora. Según el análisis, se logró constatar que la compañía incurre en una serie de prácticas que vulneran los derechos de los consumidores, entre ellas, "el empleo de mecanismos de hostigamiento al realizar cobranzas extrajudiciales, por ejemplo, malos tratos".



Además, el Servicio detectó que "la empresa informa las deudas de las personas morosas a terceros, lo que está estrictamente prohibido por la Ley". También la fiscalización da cuenta de que "existieron contactos en que se amenaza a los consumidores con acciones judiciales en caso que no paguen las deudas o que serán enviados a registros de morosos si no cumplen con sus compromisos económicos". Asimismo, el Sernac detectó que esta compañía financiera "no realiza gestiones de notificación dentro de los primeros 15 días de atraso de la deuda, tal cual debiese efectuar una empresa profesional conforme mandata la ley". Por otro lado, existen casos en que dicha empresa cobra por gestiones de cobranza realizadas en casos de deudas pagadas antes del día 20 desde su vencimiento, contraviniendo la ley. Finalmente, el Sernac aseguró que Forum incumple también la obligación de informar y disponer los documentos o fichas explicativas que exige la normativa en materia de cobranzas extrajudiciales.