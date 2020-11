Nacional 21-11-2020

Sernac presenta demandas colectivas contra dos grandes del retail por problemas en ventas online



“Múltiples problemas” en las compras por internet ocurridos durante la pandemia, principalmente por el retraso en la entrega, ventas sin stock, dificultades con la devolución del dinero y de contactabilidad, son las razones

que llevaron al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) a informar este

viernes su decisión de presentar demandas colectivas contra las dos gigantes

del retail nacional: Falabella y Paris (Cencosud). Las acciones judiciales,

señaló el Sernac a través de un comunicado, se decidieron luego de que estas

empresas no alcanzaran las exigencias que realizó el organismo en el marco

de los Procedimientos Voluntarios Colectivos iniciados en agosto.

En el caso de Falabella, “la empresa no cumplió con las exigencias para una

propuesta mínima a los consumidores y que beneficiara a todos los afectados, además de no entregar los antecedentes correspondientes”, indicó el

comunicado. Asimismo, el Sernac detalló que Falabella sobrepasa los 66

mil reclamos desde marzo a noviembre de este año. “Esto es el caso con

mayor volumen de reclamos ante el Sernac, y representa un 27% del total de

los reclamos del comercio electrónico, lo que implica un incremento de un

688% respecto del mismo período del año pasado (8.380 reclamos), o, dicho

de otra forma, siete veces superior”, recalcó. Durante este 2020, según detalló el organismo, aproximadamente un 68% de los reclamos en contra de

Falabella corresponden a demoras en los despachos o productos que nunca

llegaron a destino.