Crónica 16-06-2017

SERNAC recuerda los derechos de los consumidores en el “Día del Padre”

• El Servicio resaltó que los consumidores tienen una serie de derechos antes, durante y después de realizada la compra, entre ellos, a recibir información, a que la publicidad sea veraz y comprobable, y en caso que el regalo salga defectuoso, a la garantía legal.



Ante la proximidad de la celebración del Día del Padre, el SERNAC recordó a los consumidores sus derechos antes, durante y después de realizada la compra. Además realizó un monitoreo de la publicidad para saber si las empresas estaban cumpliendo con la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores.



El Director Nacional del SERNAC, Ernesto Muñoz, explicó que los consumidores tienen una serie de derechos, entre ellos, a recibir información veraz y oportuna al momento de comprar los productos o contratar los servicios, entre ellas, el precio, el cual debe ser respetado.



La autoridad agregó que si una empresa anuncia una oferta especial para el Día del Padre, los consumidores tienen derecho a conocer claramente sus beneficios, los plazos, los requisitos y las eventuales restricciones que podrían existir antes de adquirirla.



Ernesto Muñoz añadió que la publicidad debe ser veraz y comprobable y todo lo prometido en los anuncios pasa a formar parte del contrato.



DERECHO A LA GARANTÍA LEGAL



Por otro lado, el Director Nacional del SERNAC resaltó la importancia de comprar en el comercio establecido y exigir la boleta, pues esto permite exigir a los consumidores poder ejercer sus derechos, entre ellos, a la garantía legal.



La Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, establece el derecho a garantía en caso que el producto comprado nuevo salga defectuoso o no sea apto para el uso normal, e implica tres opciones: el cambio del producto, la reparación gratuita o la devolución de lo pagado, durante los tres primeros meses de la compra. Es el consumidor quien elige una de esas opciones y no la empresa.



Los carteles o timbres en las boletas donde la empresa diga no responder por cambios o devoluciones, no tienen valor.



Para ejercer su derecho a la garantía legal, los consumidores deben tener las mismas facilidades que tuvieron al comprar, por ejemplo, no pueden limitarlo a horarios específicos o derivarlos a otros locales.



Para acceder a la garantía, los consumidores deben presentar la boleta o cualquier otro documento que acredite la compra, por ejemplo, la póliza de garantía timbrada. En caso de compras pagadas con tarjetas de débito en muchos locales el comprobante es además su boleta.



El consumidor puede hacer efectiva la garantía ante el vendedor, y en caso de que no lo pueda ubicar o la empresa ya no exista, puede exigirse al fabricante o al importador.



Si los productos han sido comprados en liquidaciones, mientras el producto sea nuevo, los consumidores tienen los mismos derechos aunque hayan pagado menos.



La excepción es cuando el producto es usado, refaccionado o de segunda selección, pero siempre que la empresa lo informe claramente antes de la compra. No basta con que sólo lo diga la boleta.



Actualmente, es habitual que muchas empresas, especialmente las del retail, ofrezcan a los consumidores el conocido “ticket de cambio”, el cual permite cambiar sin motivo el producto durante 10, 20 o hasta 30 días siguientes a la compra. Se trata de una política comercial voluntaria dirigida a satisfacer a los clientes; si es ofrecida, debe cumplirse. Pero eso no significa que el consumidor pierda su garantía legal si el producto tiene fallas.



DÓNDE RECLAMAR



En caso de tener algún problema, lo que deben hacer los consumidores es reclamar ante las empresas, y en caso de no obtener una respuesta positiva, reclamar ante el SERNAC a través del sitio web www.sernac.cl o llamando al 800.700.100, en las oficinas del Servicio a lo largo del país o en las oficinas de atención municipal.