Crónica 28-12-2017

SERNAC: si el regalo del viejito pascuero presenta fallas los consumidores tienen derecho a la garantía legal

Con el propósito que los consumidores estén informados durante Navidad y Año Nuevo, el Servicio Nacional del Consumidor recuerda el derecho a la garantía legal en caso que el regalo del “Viejito Pascuero”, presente fallas o por su uso normal exhiba desperfectos.

Es decir, La Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPC), establece este derecho para aquellos productos comprados nuevos y que vengan defectuosos o se dañen por un uso normal. En ese caso, el derecho a la garantía legal o el 3x3, significa que los consumidores durante los primeros 3 meses desde la compra del producto, pueden elegir entre tres alternativas: el cambio, la devolución o la reparación. El consumidor elige, no la empresa.

Este derecho es válido incluso si el producto fue comprado en una liquidación. Los carteles o timbres en las boletas donde se indique que no se responde por cambios o devoluciones, no son válidos ante la Ley.

En lo que va de este año, a nivel nacional, el SERNAC ha recibido 23.000 reclamos relacionados con problemas para ejercer el derecho a la garantía legal.

Considerando la proximidad del Año Nuevo, el Servicio recuerda a los consumidores sus derechos al asistir a fiestas o espectáculos masivos, entre ellos, a que se cumplan cada una de las condiciones ofrecidas.