Crónica 19-08-2018

SERNAC y Alerta de Seguridad: camionetas Ram, varios modelos, años 2014-2018

Comercial Chrysler S.p.A. ha informado al SERNAC una alerta de seguridad para sus camionetas marca DODGE/RAM modelos 1500, Truck, 2500, 3500 y 3500 Cab Chassis; comercializadas en Chile entre 2014 y 2018, debido a un defecto en el control de velocidad crucero, implicando un riesgo para la seguridad de los consumidores.

Identificación del Producto: Vehículo de combustión interna, motor Otto, Transmisión Automática, para transporte de carga y pasajeros, tipo camioneta; de origen estadounidense y mexicano.

Riesgo: existiría una falla en el software del Módulo de Control del Tren Motriz (PCM), no permitiendo la comunicación entre la aceleración (requerimientos de torque o par motor) y el control de velocidad crucero. En caso de cortocircuito, se podría bloquear el PCM. Si el conductor no cambia a neutral o aplica los frenos para detener el vehículo, la condición puede causar un choque del vehículo sin previo aviso.

No usar el control de velocidad crucero en el vehículo hasta que éste haya sido actualizado.

el concesionario autorizado reparará el vehículo libre de costos (repuestos y mano de obra). Inspeccionará el nivel de software del Módulo de Control del Tren Motriz (PCM) y si necesario, reprogramará el PCM. Este procedimiento tiene una duración estimada de 1 hora y es sin costo para el cliente.

Si usted compró o posee este producto:

No usar el control de velocidad crucero en el vehículo hasta que éste haya sido actualizado.

Revise si su vehículo está dentro del listado de VIN adjunto en esta publicación, o revise ingresando en dodge.cl y www.ram.cl

Contacte al Servicio Técnico autorizado de su preferencia y agende cita

Acuda para que ejecuten la inspección del PCM y actualización de software de PCM, si fuese necesario.

En caso de dudas, contáctese directamente con la empresa a través de puntos de contacto e información a fin de conocer el procedimiento y agendar su hora para revisión y mejora.