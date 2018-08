Crónica 09-08-2018

Sernac y pago de los $7.000: Montos entregados ascienden a los $46 mil millones hasta ahora



Según lo informado por el Servicio Nacional del Consumidor, casi la mitad de los consumidores ya recibieron la compensación.



A una semana del inicio del proceso de pago de la compensación por el papel higiénico, alrededor de 6 millones 600 mil consumidores ya tienen disponible su dinero a través de los distintos mecanismos dispuestos para ello. Así, de acuerdo a información publicada por el Sernac, un total de 5.640.204 personas recibieron el depósito automáticamente en su cuenta de Banco Estado y casi 660 mil tienen su pago disponible en CajaVecina.

Por su parte, se han realizado 300 mil transferencias a cuentas de otros bancos. En total, se trata de montos por un total cercano a los $46 mil millones. Según el director nacional del Sernac, Lucas Del Villar, el proceso se ha desarrollado con normalidad, especialmente considerando que es la mayor compensación de la historia del país en términos de cantidad de beneficiados. "Es un proceso complejo e inédito, que hasta ahora ha cumplido con todas las expectativas de funcionamiento y estándares de seguridad. Lo importante es que los consumidores ejerzan su derecho a recibir su pago, pues no podemos olvidar que se está reivindicando su derecho a cobros justos y transparentes, después de un grave atentado a la libre competencia", indicó. Del Villar explicó, que si bien se han registrado dilaciones puntuales asociadas a los pagos en Caja Vecina, la mayoría se refiere a personas que no portaban su cédula de identidad vigente, no les correspondía según fecha del pago, o no se habían inscrito aún. La autoridad destacó además que se han inscrito más de 1 millón 200 mil consumidores en la página micompensacion.cl y han recibido más de 100 millones de visitas a más de un mes desde su lanzamiento, lo que prueba que la plataforma cuenta con los más altos y estrictos estándares de seguridad y protección de los datos personales. Cabe recordar que la compensación la recibirá un universo de alrededor de 13 millones y medio de consumidores que cumplieron 18 años al 31 de mayo del presente año y que cuenten con Cédula de Identidad vigente, sean chilenos o extranjeros. A partir del pasado 1 de agosto, se inició el pago para los tres grupos de consumidores de acuerdo a calendarios preestablecidos, los cuales están publicados en el sitio www.micompensacion.cl