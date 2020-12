Social 11-12-2020

SernamEG Maule abre nuevo espacio de cuidado infantil transitorio en la región





La escuela Luis Armando Gómez de Parral forma parte de los 90 colegios a nivel país que permite que mujeres mayores de 18 años económicamente activas puedan contar con un lugar seguro y protegido donde dejar a sus hijos e hojas mientras trabajan

Una redistribución presupuestaria en el programa “4 a 7” permitió al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género la creación transitoria de “Espacio Cuidado Infantil”, como consecuencia de la pandemia Covid-19.

Esta iniciativa se realiza en alianza con 76 municipalidades del país permitiendo que se implemente en 90 colegios para que mujeres mayores de 18 años económicamente activas, puedan contar con un lugar seguro y protegido donde dejar a sus hijos e hijas mientras retoman sus actividades laborales.

En la región del Maule, este beneficio transitorio de espacios de cuidado infantil, que quedan bajo resguardo de monitores y monitoras y que cuidarán de ellos de lunes a viernes, con todas las medidas sanitarias, se encuentran en las comunas de Retiro, Parral, Curicó y Teno.

La actividad en Parral se realizó en la Escuela Luis Armando Gómez y fue encabezada por la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Antonieta Morales Herrera, y contó con la participación de la alcaldesa Paula Retamal Urrutia, de la profesional encargada de SernamEG Elizabeth Medel, Isabel Domínguez, contraparte del DAEM y la directora de la escuela Lorena Sánchez Rojas.

“Sin duda, esto ha sido un hito para nosotros como SernamEG; consideramos tremendamente relevante que el programa 4 a 7 se convirtiera en “Espacio de Cuidado infantil”, un lugar que sin duda los niños y niñas necesitaban, con un espacio de entretención, un espacio fuera de la casa, después de tantos meses de estar bajo resguardo. Hay un 17% de mujeres que han dejado de buscar trabajo y eso no es por falta de necesidad, sino que no tienen con quien dejar a sus hijos. Este programa les permite trabajar tranquilas mientras sus niños y niñas están al cuidado de profesores, que les van a ayudar en la parte educativa y brindar la posibilidad a esa mujer de generar ingresos para su grupo familiar, eso es lo que potencia nuestro servicio, a través de la autonomía económica y el compromiso de poder seguir trabajando por las mujeres”, destacó la directora de SernamEG Antonieta Morales Herrera.

Por su parte la alcaldesa felicitó a SernamEG por esta iniciativa que ha permitido que muchas mujeres puedan volver a reinsertarse en el mercado laboral enviando a sus hijos e hijas a este “espacio de cuidado infantil”:

“Este es un programa que se ha tenido que reformular y ha sido una oportunidad para que muchas mujeres que trabajan puedan enviar a sus niños a este colegio Luis Armando Gómez. Ellos necesitan también socializarse porque ha sido un año tremendamente difícil, para los más pequeños; los más grandes se pueden adaptar, pero los pequeños no entienden y este es un espacio para niños y niñas de 6 a 13 años de edad. Estamos con todas las medidas y el resguardo que nos indica el protocolo sanitario; con un equipo multidisciplinario que está trabajando de lunes a viernes, así que las mamás pueden trabajar o reinsertarse al mundo laboral en forma tranquila, las necesitamos a ellas y también a todos y todas”, expresó.

Para la directora del colegio Luis Armando Gómez, Lorena Sánchez, aseguró que las mujeres que tienen a su cargo sus hijos e hijas, encontraran un colegio seguro y con los espacios acorde a lo que menciona el protocolo covid 19: “Esta nuestra mejor disposición porque entendemos que para todo ha sido un proceso muy difícil este año y obviamente para los niños; así que dijimos que sí y el colegio se acondicionó para atenderlos de lunes a viernes de 9 a seis de la tarde y con mucho cariño”, expresó.

El programa de Cuidado Infantil que va en apoyo en fomentar la autonomía económica de las mujeres, está instalado en seis colegios en la región del Maule con atención a 120 niños y niñas en cada establecimiento educacional, lo que se traduce en 120 mujeres que van a tener la posibilidad de ir a trabajar durante todo el día.

Además, SernamEG realiza una serie de políticas públicas a través de los programas Mujeres Jefas de Hogar y Mujer Emprende en son de apoyo a la autonomía económica de ellas. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas 800 mil mujeres dejaron de trabajar en los últimos 12 meses a nivel país por la pandemia.