Crónica 22-06-2017

Sernameg Maule: “no se puede bromear con hechos de violencia en contra las mujeres”

Su rechazo absoluto a la particular “broma” del precandidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera en una actividad de su campaña en Linares, expresó la directora regional subrogante del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, abogada Pilar Melo Saa.

La autoridad sostuvo que lo que cabe es avanzar hacia una sociedad que respete a todas las mujeres y tenemos muchos ejemplos conocidos en la región del Maule como en el resto del país de hechos de violencia contra las mujeres que no pueden ser caricaturizados”, dijo.

El precandidato de la Alianza por Chile, en su particular broma de campaña en Linares les propuso a los y las presentes a “… un juego muy entretenido…me acaban de sugerir un juego muy sencillo…”todas las mujeres se tiran al suelo y se hacen las muertas, y todos los hombres nos tiramos encima y nos hacemos los vivos…”!

Esta broma agregó Pilar Melo la condenamos con toda nuestras fuerzas y hacemos un llamado a la sociedad y a todas y todos los actores políticos, hombres y mujeres, públicos y privados a comprometerse a terminar con los estereotipos que permitan justificando la violencia contra las mujeres, en este caso la violencia sexual.

“De verdad quiero decir con mucha fuerza que no debe existir en ninguna broma, ni en ninguna rutina humorística, lo ocurrido en Linares, porque un país que avanza en la erradicación de la violencia, que previene la violencia, indudablemente tiene que condenar todo hecho que remita a aquella”, concluyó la autoridad del Sernameg.