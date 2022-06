Crónica 25-06-2022

SernamEG Maule y Municipios de Cauquenes y Chanco firman compromiso para abordar violencias contra las mujeres



Iniciativa permitirá la ampliación de cobertura territorial del Centro de la Mujer que ejecuta Cauquenes con atención individual y grupal en lo psicosocial y jurídica a las mujeres de la comuna de Chanco





Lo que comenzó como una propuesta del alcalde de Chanco Marcelo Waddington Guajardo, casi de pasillo, a meses de su gestión, se concretó en la mañana de este jueves en dependencias de la dirección regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.



Se trata de la ampliación de la cobertura territorial que realizará el Centro de la Mujer que ejecuta SernamEG Maule en convenio con la Municipalidad de Cauquenes hacia la comuna de Chanco, prestando atención individual y grupal a las mujeres que vivan o estén viviendo violencias de género en el contexto de pareja o ex pareja, disponiendo para ello los profesionales especializados en el ámbito psicosocial y jurídica, de aquel dispositivo.



Esta mañana se juntaron la alcaldesa de Cauquenes Nery Rodríguez Domínguez, el edil de Chanco Marcelo Waddington y la directora regional (s) de SernamEG Maule, Alba López Villagra para firmar el protocolo tripartito de compromiso en la que se han propuesto trabajar en la tolerancia cero a la violencia contra las mujeres, en todos sus espacios y todas sus manifestaciones.



El alcalde Marcelo Waddington consideró que este compromiso firmado en dependencias de SernamEG en Talca ha sido de gran importancia para su comuna, porque a su juicio, hay que tomar en serio el tema de la violencia. “Este es un tema que se oculta y que está bajo la alfombra. Hoy día tenemos que darle la prioridad que necesitamos; las mujeres necesitan sus espacios, ser consideradas, valoradas y nosotros como municipio tenemos que hacerlo”.



Por su parte, la alcaldesa Nery Rodríguez concordó que la provincia de Cauquenes registra una alta tasa de violencia de género, con aumento de denuncias y otras manifestaciones violentas, “por lo tanto, poder trabajar en conjunto para prevenir y para atender a las mujeres y sus entornos el compromiso asumido cobra real importancia”, dijo.



La autoridad de la capital cauquenina adelantó que el municipio está postulando para contar con un centro que permita atender a las mujeres que viven violencia de género a través de un proyecto del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), con cobertura a nivel provincial.



La Directora Regional (s) del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Alba López Villagra junto con agradecer la presencia de los alcaldes de la provincia de Cauquenes, que permitió concretar este compromiso, precisó que el Centro de la Mujer pretende irradiar la extensión del trabajo de prevención, atención, protección y reparación de la violencia. “Esperamos un buen resultado y que las mujeres de Chanco puedan verse beneficiadas con una atención personalizada en lo psicosocial y jurídico. Hay buena disposición de ambos municipios en trabajar por erradicar la violencia de género”, indicó.



El Centro de la Mujer de Cauquenes en su trabajo de promoción y fortalecimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias atenderá una vez a la semana en Chanco a mujeres mayores de 18 años que vivan o han vivido violencias de género en contexto de pareja o ex pareja. No será condición haber realizado una denuncia previa, ni es obligación realizarla mientras permanece en el Centro.