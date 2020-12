Policial 17-12-2020

SERNAMEG: “Necesitamos que la ley de violencia se endurezca y los agresores reciban penas ejemplares”

La Directora Regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en el Maule, Antonieta Morales Herrera se refirió al cuarto femicidio registrado en esta región, de “connotación muy distinta a otros, por el grado de vulnerabilidad de la víctima y el victimario”, precisó.

“Este caso nos golpea por la vulnerabilidad de la situación de calle de ambos, con dependencia de alcohol y drogas y otras materias investigativas por analizar en los próximos seis meses. Sin embargo, aun cuando la connotación del caso sigue siendo femicidio y es inimputable, nosotros hoy si bien no presentaremos querella si las pericias médicas eventualmente lo confirman, vamos a entregar todo el apoyo legal y social a la familia de Francisca Guzmán”, agregó.

En tanto, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Juanita Vergara Guajardo, señaló que fue sorpresa conocer en el Tribunal que el sujeto es inimputable: “Él tiene una condición psiquiátrica certificada y en esa condición será trasladado al centro Horwitz y como Ministerio seguimos en una campaña “todo Chile alerta” no solo para estos casos de femicidios. Es importante el accionar de la comunidad, los vecinos, que si saben de algún maltrato hacia la mujer puedan hacer la denuncia a Carabineros, PDI y otros canales para no lamentar hechos como el ocurrido en Colín”, indicó.