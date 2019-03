Nacional 31-03-2019

Sernameg tras absolución de fiscal imputado por VIF: “No estamos conformes con el fallo”

La nueva absolución en segundo juicio, para el fiscal de Yumbel, Gonzalo Burgos, imputado por maltrato habitual en contexto de violencia intrafamiliar (VIF), en contra de su esposa, generó reacciones en la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) en la Región Biobío.

Marissa Barro, quien preside la cartera en la zona, fue enfática en señalar que "es evidente que no estamos conformes con el fallo".

El organismo actuó como querellante en la causa, donde tras la nueva resolución, Barro agregó que "sin embargo, estamos tranquilos, como institución, ya que desde que la víctima se acercó, la hemos acompañado y le hemos entregado, junto con el Ministerio Público, asistencia no sólo legal, sino que todo el apoyo psicosocial que ella necesitaba".

Recordemos que en el primer proceso judicial, Burgos también fue absuelto por el Tribunal de Garantía de Concepción, en juicio simplificado.

Nueva Investigación

Para el juez Marcelo Bustos, la víctima realizó testimonios falsos, por lo que ofició al Ministerio Público para que ahora realice una indagatoria en su contra y sobre una de las testigos de la recurrente.

El Defensor Regional del Biobío, Osvaldo Pizarro, quien representó al fiscal Burgos, declaró que "no sólo es impórtate que se investigue a doña Dayanne Salazar y la testigo, sino además a los inductores a ese falso testimonio y quienes efectivamente le entregaron las herramientas para que ella pudiera sostener, no una vez, sino dos veces exactamente las mismas mentiras".

"El Sernameg deberá dar respuesta precisamente en qué participaron o cual fue la colaboración que ellos entregaron a esta persona en sus asesorías ante un eventual delito de falso testimonio", concluyó Pizarro.

La comunicación de la sentencia quedó fijada para el medio día del 8 abril.