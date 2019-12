Social 21-12-2019

Sernameg y Mall Espacio Urbano dan vida a Feria ElijoPyme en Linares

El Centro de Negocios Sercotec, operado por la Universidad Santo Tomás, en alianza con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SERNAMEG),en el Maule, con al apoyo del Mall Espacio Urbano de Linares, están invitando a quienes viven en esta capital provincial y sus alrededores a visitar la muestra “ElijoPyme” que se ubica en el acceso al centro comercial y que reúne a diversos emprendedores y emprendedoras del Maule Sur.

En el lugar diferentes expositores ofrecen sus productos a precios convenientes y que nada tienen que envidiar a los que se comercializar en grandes tiendas o locales de reconocidas marcas nacionales.

Es el caso de Luisa Belmar, de la comuna de Longaví, quien hace aproximadamente un año elabora pan de pascua y galletas artesanales; hoy, parte del programa Jefas de Hogar en esa ciudad, cuenta que “en el poco tiempo que llevamos instalados acá ya estamos notando que la gente se interesa por nuestros productos, no nos ha ido mal, pero esperamos que las ventas mejoren en lo que queda hasta que llegue el 24 de diciembre. Los tiempos están difíciles y esta oportunidad la agradecemos mucho”.

Otro de los participantes en esta Feria es Mauricio Meza, cliente del Centro de Negocios de Cauquenes, quien más allá de ofrecer la venta de huevos de codorniz a un valor mucho más conveniente que el que se encuentra en el mercado tradicional, aprovecha la oportunidad “para compartir con el público, especialmente los más pequeños, quienes se acercan a preguntar de que se trata nuestro producto. Es un buen momento para enseñarle a la familia de que se trata. Pero más allá de ello las ventas han ido de maravilla, al término de cada día me quedo casi sin productos, por lo que agradezco esta oportunidad a Sercotec y al Mall Espacio Urbano que nos ha dado esta gran oportunidad en esta fecha”.

Quienes también han aprovecha esta vitrina con los responsables de Cafetería y Panadería “La Bucólica” de Linares. “Esta oportunidad nos cayó del cielo, ya que la instalación de la feria navideña en la Alameda donde se ubica nuestro local, dificultó que los clientes llegaran a visitarnos como esperábamos. La gente nos encuentra acá en el Mall y muchas personas que no nos conocían se han llevado la sorpresa de nuestros productos que incluyen variedad en tipos de panes, pizzas artesanales; café de trigo con un sabor especial y lo mejor a un precio que realmente conveniente”, cuenta José Alcarruz.

Quienes visiten esta feria, instalada en el acceso al Mall Espacio Urbano de Linares y que permanecerá abierta hasta el 24 de diciembre , pueden además encontrar orfebrería de alta calidad que ofrece Jessenia Gómez, integrante de Prodemu Longaví, o licor artesanal, en el stand de Patricia Rojas, de Villa Alegre y quien es clienta del Centro de Negocios Sercotec de Linares.