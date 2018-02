Crónica 01-02-2018

Sernapesca del Maule capacitó a salvavidas y visitantes de Constitución en cuidado de fauna marina

Con la entrega de trípticos, guardatodos, pegatinas y libros para colorear, el equipo regional difundió consejos y recomendaciones para actuar ante el hallazgo o varamiento de animales marinos



El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de la región del Maule llegó hasta la playa Los Gringos de Constitución para informar y capacitar a los salvavidas y visitantes del área sobre el cuidado de la fauna marina y qué hacer ante hallazgos o varamientos de especies marinas.



Durante la actividad, visitantes y salvavidas recibieron material informativo con consejos prácticos y recomendaciones sobre cómo actuar ante la presencia de fauna marina en la costa, principalmente en verano cuando aumenta el número de personas en la costa, hábitat de muchos ejemplares marinos



En este sentido, el director regional (s)operativo de Sernapesca del Maule, Román Yáñez, explicó que “lo primero que las personas deben hacer en casos así es comunicarse con Sernapesca a través de la línea azul al 800 320 032 o al 137 de la Armada (…) y si es que ocurre un varamiento justo en época estival, debemos impedir a la gente que tenga contacto con los ejemplares, que no los toquen, no los alimenten y que no se acerquen, dado que existe un grado de peligrosidad y agresividad de estos animales para reaccionar ante las personas”.



La autoridad de pesca agregó que como Servicio la primera labor es “una evaluación a los individuos para verificar si están en período de descanso o si tienen algo grave. Tratamos de relocalizar y alejarlos del tumulto y no provocarles más estrés. De esta manera, puede ser que la evaluación determine si el ejemplar se encuentra herido o descompensado. Y eso nos obliga a seguir los protocolos que tienen que ver con el traslado a un centro de atención primaria o especializada, según la gravedad del caso”, sostuvo Román Yáñez.



Fernando Castillo, salvavidas de la playa Los Gringos, valoró la actividad: “estuvo bastante interesante, ya que no teníamos mucha información sobre los animales que están en extinción o en riesgo. Nos entregaron folletos y estuvimos conversando sobre el tema, ahí nos informaron sobre los varamientos y lo que se podía hacer en esos casos. Normalmente aquí, varan lobos marinos enfermos, baleados y ahí nosotros cercamos el lugar para que la gente no se les acerque, ya que es un riesgo”.



Dentro de los factores que influyen en las varazones está el cambio climático, la falta de alimento, la corriente del niño, contaminación y pesca incidental.

En la región del Maule, el último año fueron atendidos 27 varamientos, 18 de ellos correspondieron a pingüinos. A nivel nacional, Sernapesca atendió 795 varamientos, cifra 26, 3% menor que el año 2016 (con 1.079 casos).