Crónica 11-01-2017

Sernapesca del Maule relocaliza a pingüino magallánico hallado en caleta Curanipe

Servicio recordó que no se debe manipular ni molestar a las especies marinas protegidas que llegan a la costa



El director regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Región del Maule, Carlos Cerda, hizo un llamado a la comunidad local y visitante a actuar con responsabilidad ante la presencia de animales marinos varados o heridos en las playas de la región. La autoridad pesquera recordó además que lo primero que se debe hacer frente a especies heridas o afectadas es no manipularlas y dar aviso oportuno a la línea gratuita de Sernapesca 800 320 032 o al 137 de la Armada.



El jefe regional del Servicio de Pesca recordó que por ley está prohibida la manipulación y alteración de especies marinas protegidas, esto luego del hallazgo de un pingüino magallánico (Spheniscus magellanicus) de 2 años que descansaba en la caleta Curanipe cuando comenzó a ser rodeado por bañistas ante la novedad de su presencia. Personas que advirtieron dicha situación dieron aviso al teléfono de Sernapesca y se activó el procedimiento para la relocalización del ave marina en un área segura y menos concurrida de la costa, como explicó la autoridad pesquera.



“Efectivamente encontramos un pingüino, que es normal en esta fecha, varado en la caleta y rápidamente evaluamos el estado de situación, lo pusimos a resguardo y definimos el procedimiento a seguir. El veterinario nuestro verificó la situación del pingüino, afortunadamente estaba en buenas condiciones y finalmente decidimos relocalizarlo en una zona segura”, precisó Carlos Cerda.



La autoridad pesquera explicó que en verano aumentan los avistamientos de animales varados al existir más personas en la playa, por ello recordó a las personas que no deben manipular ni alimentar a estas especies o intentar por sus medios devolverlos al mar porque puede ser un mayor riesgo para el animal y sobre todo para la seguridad de las propias personas.