Crónica 11-11-2017

Sernapesca del Maule rescata cría de lobo marino varado en caleta Pelluhue

- Tras la denuncia realizada por un visitante de caleta Pelluhue, el equipo de rescate del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de la región del Maule rescató un pope de lobo marino en estado de desnutrición.

A través del Twitter @Sernapesca, un turista denunció el varamiento de una cría de lobo marino –supuestamente herido- cerca de la zona de desembarque de caleta Pelluhue.

La alerta movilizó de inmediato al equipo de la Unidad de Rescate, quienes se pusieron en contacto con el visitante, y verificaron el hallazgo de este pope, como se denomina a los ejemplares juveniles de lobo marino.

Tras examinar al animal se determinó que no presentaba problemas de salud en general, excepto por algunos signos de desnutrición. Así lo explicó, el director regional de Sernapesca, Carlos Cerda, quien señaló que “se hicieron las coordinaciones pertinentes con un centro para derivarlo, hacerle un chequeo exhaustivo y ver la posibilidad de darle un apoyo más concreto para recuperar su estado. Así se logró hacer las coordinaciones con el Parque Safari, que se sitúa en la región de O’ Higgins (…) de tal manera, podrá continuar su chequeo e iniciar un plan de recuperación para que una vez recuperado pueda ser devuelto a su hábitat natural”.

La autoridad regional, indicó –además- que, “los varamientos de esta especie son comunes en este sector y en este periodo del año, por varias razones; cambios de pelaje, necesitan descansar después de horas de nado, etc. y es bien común, pero lo que no es tan común es el varamiento de especies juveniles y probablemente (el ejemplar) estaba con alguna dificultad de salud y salió a descansar a la playa. Pero para determinar las causas hay que hacer los chequeos precisos”.

Cabe destacar que, cuando se diagnostica una enfermedad, los veterinarios realizan los procedimientos correspondientes, en un plazo determinado, con el fin de lograr su recuperación y este proceso va acompañado de una alimentación adecuada para recomponer cualquier signo de desnutrición.