Deporte 26-11-2020

Sernapesca y Armada recorren litoral del Maule fiscalizando pesca recreativa marítima

La pesca recreativa en la costa del Maule es una actividad recurrente los fines de semana, y a medida que suben las temperaturas convoca a gran cantidad de aficionados. Luego de recibir denuncias por supuesta captura de corvina, Sernapesca y la Armada realizaron un patrullaje por el litoral que dejó 5 infracciones cursadas.

“Recorrimos las Playas Quivolgo, Los Paredes, Las Trincheras y también Iloca, ante denuncias de pesca de corvina, especie que está en veda hasta el próximo lunes 30 de noviembre. Sin embargo, no detectamos a ningún pescador recreativo extrayendo corvina. Las infracciones que se cursaron corresponden a personas que estaban realizando la actividad sin portar la licencia de pesca recreativa”, explicó Héctor Póntigo, Director regional de Sernapesca Maule.

La normativa que regula la pesca recreativa, establece que se debe obtener la licencia de pesca en la web de sernapesca.cl o en las oficinas del organismo fiscalizador, y portarla al momento de efectuar la actividad. Existen licencias de pesca recreativa para cuerpos de agua dulce o mar, o bien una credencial para ambas modalidades, además se puede obtener por periodo semanal, mensual o anual.

La pesca recreativa en Chile es definida legalmente como una actividad de esparcimiento, no lucrativa, por tanto, se puede efectuar sólo con aparejo de pesca de tipo personal, en las temporadas correspondientes, y no se permite la comercialización de ejemplares capturados.

Desde Sernapesca llamaron a la ciudadanía a respetar la ley 20.256 que regula esta práctica, y a denunciar la pesca furtiva al 800 320 032. Los patrullajes en el litoral de Maule junto a la autoridad marítima continuarán anunciaron desde el ente fiscalizador.