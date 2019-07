Nacional 11-07-2019

Sernapesca y denuncia a salmonera Nova Austral: Empresa arriesga hasta cuatro años de suspensión en sus operaciones

Hasta la Fiscalía Nacional, ubicada en la calle Catedral, llegó la directora nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), Alicia Gallardo, para solicitar que se investiguen los posibles delitos en los que estaría involucrada la empresa salmonera Nova Austral. Lo anterior, después de que este martes el Gobierno, en voz del ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, informara que presentará tres denuncias en contra de la empresa de capitales noruegos por presunta falsificación y ocultamiento de información.

"Para nosotros esto constituye un hecho de falta de transparencia al falsificar información para Sernapesca, que es oficial, y por lo tanto queremos presentar a la Fiscalía todos los antecedentes para que ella investigue si existió o no algún hecho que configure un delito, de manera que se tomen las acciones pertinentes para los que resulten responsables", señaló Gallardo. Luego, explicó que el motivo por el que ya estaba siendo investigada la empresa sí correspondía a un delito, pues en este caso se estaba adulterando información sobre el número de mortalidad de salmones que estaba teniendo la firma ligada a la acuicultura -habrían informado tan solo la mitad-, lo que dentro de la Ley de Pesca estaba estipulado como una infracción. Además, desde Sernapesca revelaron que "esta práctica nosotros no la habíamos visto en el ejercicio de fiscalización, no hay casos similares a estos. Aquí es importante que la sanción que se aplique sea ejemplificadora, esta industria es importante". Y precisamente, según detalló Gallardo, dentro de los castigos que podría recibir Nova Austral se encuentran sanciones de hasta 3 mil UTM (unos $150 millones), además de una suspensión de operación de dos ciclos consecutivos. En ese sentido, la directora explicó que "un ciclo consecutivo de salmones en Magallanes dura aproximadamente 22 a 24 meses, es decir, podríamos estar hablando de cuatro años en que los centros de cultivo individualizados pudiesen suspender su operación".