Cultura 12-02-2020

Servandito, un fiel amigo y el recuerdo de los orígenes del “mejor amigo del hombre”



No cabe la menor duda que el perro sea el más fiel y mejor amigo del hombre; y que por sus cualidades e inteligencia, solamente le falte hablar.



Conocemos la frase “el perro es el mejor amigo del hombre”, de toda la vida. Creemos que es un dicho popular basado en las buenas actitudes del perro, como es su amor y fidelidad hacia su familia. Pero no es más que la conclusión de una historia que cayó en el olvido, que debiéramos tener presente.



La historia se remonta al año 1869, cuando el abogado George Graham Vest representó en un juicio a Charles Burden, el dueño de un viejo perro de caza que fue asesinado a sangre fría -por su vecino- con varios disparos.



El discurso que pronunció el abogado, donde se enmarca la frase, sirvió para que ganaran el juicio y además cambió la historia judicial de Estados Unidos en lo referente a los derechos de los animales.



En esa oportunidad, parte de su intervención fue la siguiente:



“Caballeros del jurado: El mejor amigo que un hombre puede tener, podrá volverse en su contra y convertirse en su enemigo. Su propio hijo o hija, a quienes crió con amor y atenciones infinitas, pueden demostrarle ingratitud. Aquellos que están más cerca de nuestro corazón, aquellos a quienes confiamos nuestra felicidad y buen nombre, pueden convertirse en traidores. El único, absoluto y mejor amigo que tiene el hombre en este mundo egoísta, el único que no lo va a traicionar o negar, es su perro. Caballeros del jurado, el perro de un hombre está a su lado en la prosperidad y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Dormirá en el frío piso donde sopla el viento y cae la nieve, sólo para estar junto a su amo. Besará la mano que no tenga comida para ofrecerle, lamerá las heridas y amarguras que produce el enfrentamiento con el áspero mundo. Si la desgracia deja a su amo sin hogar y amigos, el confiado perro solo pide el privilegio de acompañar a su amo para defenderlo contra todos sus enemigos. Y cuando llega el último acto, y la muerte hace su aparición y el cuerpo es enterrado en la fría tierra, no importa que todos los amigos hayan partido. Allí junto a la tumba, se quedará el noble animal, su cabeza entre sus patas, los ojos tristes pero abiertos y alertas, noble y sincero, más allá de la muerte”.



En este caso nos recordamos de ella, al ver que Servandito estaba solo desde su inauguración (01 de octubre de 2013), ahora está acompañado de un fiel amigo, en el principal paseo de nuestra ciudad.