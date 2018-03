Política 31-03-2018

Servel: concluyó fiscalización por uso de fondos para participación de mujeres en política

El Servicio Electoral (Servel) completó el proceso de fiscalización 2017 del uso del 10% de los fondos públicos que reciben los partidos para el fomento de la participación de mujeres en política, en conformidad con el artículo 40 de la Ley 18.603. Dicha auditoría se inició el 15 de enero pasado, con la recepción de las rendiciones de cuentas de las colectividades que recibieron aportes fiscales, y se extendió hasta el 20 de marzo, cuando se emitieron los oficios finales al respecto.

De los 25 partidos políticos sujetos a esta revisión, solo Andha Chile no presentó su documentación. Asimismo, la Subdirección de Partidos Políticos del Servel, a cargo de este proceso, envió oficios con observaciones preliminares a las colectividades, a fin de aclarar determinadas operaciones presentadas en sus respectivas rendiciones. En esta última instancia, solo Izquierda Ciudadana no respondió.

Posteriormente, el Servicio Electoral formuló un total de 24 observaciones finales, las cuales representan el rechazo de gastos que, en conjunto, suman $73.526.956. En este sentido, la causa de los montos observados se debió, en un 63,7%, a la rendición de gastos que no se encuentran relacionados con el fomento de la participación de las mujeres en política; en un 16,8% por no aplicar el prorrateo de los gastos de manera proporcional a lo que efectivamente se ejecutó en el año; en un 12% a la ausencia de respaldos que permitan acreditar las operaciones rendidas y en un 6,4% por incumplimiento del porcentaje mínimo de gastos destinados a este propósito, es decir, al menos el 10% del total de los fondos públicos recibidos por el partido.

Tras concluir las gestiones contempladas en el plan de fiscalización de este ítem de gasto, 13 partidos aprobaron todas sus operaciones, mientras que a los restantes los montos objetados les serán descontados de los pagos correspondientes al aporte público que reciben trimestralmente.