Política 12-05-2018

Servel determinó la disolución de seis partidos políticos

El Servicio Electoral resolvió la disolución de seis partidos políticos por no cumplir los requisitos legales para justificar su existencia.

El Consejo Directivo del Servel determinó que, en cumplimiento de la ley 20.915, ya no son partidos políticos Amplitud, Andha Chile, Partido Liberal, Unión Patriótica, Por la Integración Regional y Trabajadores Revolucionarios.

Los colectivos afectados no lograron, al menos, el 3% de los votos válidamente emitidos en la última elección de diputados "en cada una de a lo menos ocho regiones o en cada una de a lo menos tres geográficamente contiguas", según el artículo ocho de la ley.

Tampoco consiguieron elegir al menos tres parlamentarios (diputados o senadores) para evitar la disolución.

Cabe recordar que desde el 16 de abril de 2017, las afiliaciones a partidos políticos ya no producirán efectos para lo dispuesto en los artículos sexto y séptimo transitorios de la Ley 20.915 y solo serán aplicables a las disposiciones de la Ley 18.603.

Para afiliarse a un partido político en formación o en trámite de extensión de manera electrónica existen dos opciones:

-Afiliación con Clave Única

-Afiliación con Firma Electrónica Avanzada