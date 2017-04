Política 29-04-2017

SERVEL disuelve partido de Andrés Velasco por falta de militantes

El Servel informó que el partido Ciudadanos, fundado por el ex ministro de Hacienda de Michelle Bachelet, Andrés Velasco, debe disolverse.

Los motivos se deben a que el movimiento no cumplió con las exigencias de tener un determinado número de adherentes.

La disolución se debió por "no haber dado cumplimiento a los artículos sexto o séptimo transitorios de la Ley 20.915, al no haber alcanzado el mínimo de afiliados en el mínimo de regiones requerido".

El plazo era hasta el 15 de abril para fichar nuevos militantes, donde "debían estar constituidas en, al menos, tres regiones contiguas o en ocho regiones discontinuas del país, con un mínimo de afiliados del 0,25% de los votos emitidos en la última elección de Diputados o 500 electores, cualquiera que sea la cifra mayor, en la respectiva región".

Sin embargo, pese a los intentos, no alcanzaron a completar la obligación del Servicio Electoral para poder formarse como partido político.

Al igual que Ciudadanos, otras cinco agrupaciones, Frente Popular, Regionalista de Magallanes, Poder, Wallmapuwen y Unidos Resulta en Democracia también tienen que disolverse por los mismos motivos.