Servel expuso problemas de constitución de mesas en las elecciones primarias



La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, escuchó al presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría, y a la subdirectora de ese organismo, Elizabeth Cabrera, por las denuncias realizadas por un número significativo de ciudadanos/as, quienes no pudieron votar en las elecciones primarias celebradas el pasado domingo 29 de noviembre, por no haberse constituido las mesas correspondientes.

Los representantes del Servel explicaron que en los procesos electorales intervienen otras instancias como el Ministerio del Interior, para mantener el orden público de ese día; el Ministerio de Defensa, que destina contingente de las fuerzas armadas para la seguridad de los locales; y las juntas electorales, que son las que sortean los vocales, ven los reemplazantes y también designan los establecimientos de votación.

Aclararon que al Servel le cabe la responsabilidad de ver el padrón electoral y la posibilidad de fusión de mesas para no exceder el máximo de votantes por cada una. En el caso de las primarias, indicaron que este proceso, por ley, se debe realizar con cincuenta días de anticipación y que, para este proceso, de las 21.281 mesas se fusionaron 21.022.

Santamaría comentó que, debido a la tardanza en la constitución de las mesas a nivel nacional, se accedió que ellas pudieran hacerlo hasta el mediodía y aclaró que es el encargado del local, que depende de la junta electoral correspondiente a la zona, quien debe resolver el tema, ya que la normativa los autoriza para designar a cualquier votante para formar las mesas faltantes.