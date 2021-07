Política 16-07-2021

Servel publica facsímiles de cédulas electorales para las primarias presidenciales



Los electores ya tienen a su disposición los facsímiles de cédulas electorales que se utilizarán en las Elecciones Primarias Presidenciales del 18 julio. La información fue publicada en distintos diarios del país para que todos tengan acceso a ella y también de forma digital. Toda la información sobre estas Elecciones Primarias Presidenciales 2021 se encuentra disponible en el sitio presidenciales2021.servel.cl

Recuerde que para estas elecciones pueden votar los afiliados a los partidos integrantes de cada pacto e independientes sin afiliación política habilitados para ejercer el derecho a sufragio.

Los afiliados a partidos políticos podrán votar únicamente en la primaria del pacto del que sea parte su partido.

Los independientes recibirán una cédula única con los candidatos de ambos pactos, debiendo votar por solo uno de ellos.

Los pactos son:

-Chile Vamos, letra A: conformado por los partidos Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Evolución Política y Partido Regionalista Independiente Demócrata, más una candidatura independiente.

-Apruebo Dignidad, letra B: conformado por los partidos Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, Partido Comunista y Federación Regionalista Verde Social.

No podrán sufragar en las Primarias Presidenciales:

-Quienes estén afiliados a partidos políticos que no son parte de los pactos electorales.

-Quienes no estén habilitados por haber perdido o tener suspendido su derecho a sufragio.

-Puede consultar sus datos en el Registro Electoral en servel.cl