Política 18-04-2019

Servel ratifIcaría que la directiva oficial del PRI es la que lidera Hugo Ortiz De Filippi

A través de un documento oficial, el Servicio Electoral (Servel) validó el Tribunal Supremo del PRI Demócrata que preside la militante Kassandra Muñoz y que certificó el triunfo de Hugo Ortiz De Filippi en la elección interna del 17 de noviembre de 2018.



Cabe señalar que el 5 de abril pasado la instancia fiscalizadora había emitido un pronunciamiento (fojas 392 N° 548 del 26 de diciembre de 2018), el cual indica que la única directiva reconocida es la liderada por el propio Ortiz De Filippi.



Sin perjuicio de lo anterior, el máximo dirigente del PRI decidió marginarse del Comité Político de La Moneda hasta que el Gobierno revise toda la documentación. Esto a raíz de la directiva paralela y al margen de los estatutos que conformó el ex militante y expresidente del partido, Eduardo Salas, junto a Elson Bórquez, actual vicepresidente de la colectividad y timonel de la Región de Aysén, que se encuentra suspendido de su militancia a causa de este acto.



Tras la decisión adoptada por Ortiz De Filippi, la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, manifestó que “se nos ha informado, y he recibido de parte del presidente Hugo Ortiz de Filippi, que el PRI se marginará hasta que puedan resolver sus problemas internos”.



La determinación “la valoramos y la tomamos como un acto de madurez, para que cuando éstos se resuelvan puedan reincorporarse”, agregó.



En reacción a la mesa directiva paralela que tiene como presidente a Bórquez y como secretario general a Salas, elección que fue convocada por un Tribunal Supremo Provisorio que no tendría asidero jurídico para un Consejo General Extraordinario que solo puede ser convocado por el secretario general en ejercicio



Por su parte, Rodrigo Caramori, secretario general del partido, tildó el actuar de Salas y su gente como “un show mediático” comandado por “un grupo minúsculo de algunos militantes y ex militantes del partido”.



Cabe recordar que el sábado 13 y domingo 14 de abril la directiva oficial del PRI, liderada por Hugo Ortiz, efectuó un Congreso Programático en Punta de Tralca, donde asistieron los representantes de todas las regiones del país y en el que trabajaron 20 comisiones temáticas, labor clave para las próximas elecciones de 2020 y 2021.