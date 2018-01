Crónica 07-01-2018

Servel recibió más del 90% de cuentas de ingresos y gastos electorales dentro del plazo

Hasta el 3 de enero, cuando venció el plazo para presentar las cuentas de ingresos y gastos electorales realizados por los candidatos y partidos que participaron en las elecciones generales de noviembre pasado, de los 2.750 postulantes un 90,6% cumplió con este requisito, de acuerdo a la Ley 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

En este contexto, la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral del Servicio Electoral (Servel) recibió dentro del plazo siete cuentas de los candidatos a la elección presidencial, 124 de los postulantes al Senado, 904 de quienes compitieron por un cargo en la Cámara de Diputados, y 1.455 de aquellos que lo hicieron a uno de los consejos regionales.

En tanto, solo 260 candidatos no cumplieron con el plazo. En dichos casos, el Servel procederá con la apertura de procedimientos administrativos sancionatorios por cuenta no presentada.

Una de las novedades del actual proceso fue el uso de la plataforma que dispuso el Servel para la declaración on line de las cuentas, la que concentró el 65,5% de las rendiciones, mientras que las restantes se recibieron en papel, para lo cual todas las direcciones regionales del Servicio estuvieron abiertas hasta la medianoche del día en que caducó el plazo.

El Servel tiene hasta el 7 de marzo para pronunciarse sobre las cuentas generales de ingresos y gastos de los candidatos presidenciales y parlamentarios, y hasta el 19 de abril en el caso de los candidatos a consejeros regionales.