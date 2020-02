Política 07-02-2020

SERVEL recomienda marcar claramente una preferencia en el voto del plebiscito del 26 de abril.



El Servicio Electoral (SERVEL), aclaró que respecto de las marcas, leyendas, señas gráficas o dobleces al voto en el plebiscito del 26 de abril, “los votos son válidos si éste tiene una preferencia claramente marcada”. Esto, a propósito del llamado de la Mesa de Unidad Social, a escribir AC (Asamblea Constitucional), en el sufragio, para señalar si este mecanismo es el que se considera idóneo para redactar la nueva Constitución.

Sin embargo, precisó que “si bien el voto se escrutará a favor de la opción que indique la preferencia, se considerará como marcado y hay que dejar constancia en el acta. Pero es un voto válido”. No obstante, el SERVEL llama a votar como indica la ley, “marcando solo una raya vertical sobre la horizontal de la alternativa de su preferencia”.

Agrega el organismo que “la única causal de nulidad es el haber indicado más de una preferencia”.

No obstante, personeros como el abogado constitucionalista Fernando Atria, reparan en las consideraciones que se deben tener a la hora de realizar esa acción de marcar AC, ya que “toda campaña debe estar segura, en lo legal. Marcar el voto no lo vicia; pero debe hacerse cargo de que puede crear una cierta incerteza”.

Por ello, agregó que “la alternativa de la convención constituyente para redactar la nueva Carta Magna, refleja ese concepto de asamblea constituyente”. Y en lo concreto, evita que se corra un riesgo. Como que apoderados de la opción rechazo, intenten anular sufragios.